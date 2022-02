– Kréta szigetén 125 éve, 1897. február 4-én kezdődött el a „Tűzoltás hadművelet”, a történelem első békefenntartó művelete. Ez a kijelentés attól válik számunkra értékké, ha hozzátesszük, a legelső békefenntartó tevékenység magyar katonákhoz kapcsolódik – mondta Oláh László, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely szakmai vezetője a létesítmény békefenntartó emlékműve előtt. Felidézte: a Krétán kialakult etnikai és vallási alapú, török–görög belviszály rendezését az Osztrák–Magyar Monarchia két hadihajónyi, többségében magyar legénysége valósította meg. A vezető is magyar volt: Pintér Gyula konzul, egy korábbi hivatásos katona. Az első ilyen akciót még a nagy háborúig – ismételt magyar részvétellel – további három követte, de aztán a második világégés során nem, a hidegháború éveiben is csak alig szerveztek békefenntartó műveletet.

Az ünnepség szónokai az emlékműnél (jobbról): Oláh László, Hajós Dezső (hátul) és Nagy Gábor Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Az előzmények ismeretében nem túlzás azt állítani, hogy a békefenntartás magyar találmány – erősítette meg Oláh László, hozzátéve, ezt a világban ma is tudják, mint ahogyan elismerik azt a jó és hatékony munkát, amit a magyar katonák azóta elvégeztek három földrész egy sor országában. Egyebek mellett például a hetvenes években 636 magyar katona utazott el és szolgált Vietnámban, a kilencvenes években pedig ugyancsak jelentős, főként műszaki erők vettek részt a délszláv háborút követő balkáni műveletekben.

A nemzetközi békefenntartás magyar szerepvállalását is bemutatja a pákozdi katonai emlékpark, ahol a békefenntartó missziók emlékműve méltó helyet biztosít a tiszteletadásnak és a kegyeletnek, hiszen sokan életüket áldozták feladatuk teljesítése közben. Oláh László erre azzal utalt, hogy ünnepi beszédében leszögezte: egy katona arra tesz esküt, hogy akár életét is áldozza a hazájáért, de a békefenntartó katona ezt más népek szabadságáért és békéjéért is megteszi, ha szükséges.

A pénteki eseményen alig tucatnyian vettek részt, de a szervezők abban bíznak, idővel nagyobb szabású megemlékezéseket is szervezhetnek. Ezt megérdemlik azok a magyarok, akik 125 évvel ezelőtt történelmet írtak, és azok is, akik korunkban a Magyar Honvédség sikerágazatává emel­ték a békefenntartó tevékenységet. A hagyományőrzés útját követő Békefenntartók Bajtársi Egyesülete nevében Nagy Gábor nyugalmazott ezredes, a tapasztalatok, az ismeretek átadásával foglalkozó Magyar Hadtudományi Társaság képviseletében pedig Hajós Dezső beszélt, majd közösen megkoszorúzták az emlékművet.