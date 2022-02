A Kreatív szombat elnevezésű sorozatban minden hónapban kézműves-foglalkozást tarta­nak az Aranybulla Könyvtár Alapítvány szervezésében. Buzásy Zsóka foglalkozás­vezető egyszerű formákkal készült az érdeklődők számára, de ezeket természetesen mindenki kedve szerint díszíthette. – Minden gyerek maga találja ki, hogy melyik színből szeretné az álarc alapját. A díszítéshez készültünk különböző csillogós díszítőelemekkel, pomponokkal és színes ceruzákkal – mondta a foglalkozásvezető.

A könyvtár foglalkozásaira általában több korosztályból is érkeznek gyermekek. Így volt ez szombaton is, hiszen a nagy óvodás gyerekek és az alsó tagozat vége felé közeledők egyaránt jókedvűen gyártották a színesebbnél színesebb álarcokat. Buzásy Zsóka, mint mondja, szinte még mindig meglepődve, de örömmel tapasztalja, hogy a fiúk ugyanolyan lelkesedéssel vesznek részt a foglalkozásokon, mint a lányok, akik szerencsére nem sajátítják ki maguknak a csillámos díszítőelemeket sem, hiszen a fiúk is jó ízléssel, szívesen használják fel azokat.