A vetélkedő évről évre gyakorlatias, hétköznapi témákat vet fel, a versenyzőknek az ehhez kapcsolódó fizikai, kémiai, földrajzi, biológiai jártasságukat kell bizonyítaniuk. Bár a verseny elsősorban átfogó, természettudományos jellegű, a feladatok között irodalmi, történelmi, közéleti és Fehérvárhoz kapcsolódó feladványok is előfordultak. Sőt, a szórakozva tanulás jegyében a játékos feladványok sem maradtak el. Ilyenek voltak például azok a filmrészletek is, amelyekről nem csak azt kellett megmondani, melyik műből valók, de a filmkészítők által elkövetett tudományos bakikra is rá kellett tudni mutatni. Idén kiemelt figyelmet fordítottak a tudományos fogalmak helyes használatára és a hasonló hangzású szavak közötti különbségek tisztázására. Mert – ahogy a versenykiírásban is olvasható – nem mindegy, hogy sirályokkal körözünk vagy királyokkal sörözünk.

Az első, internetes forduló után a Vasvári-, a Tóparti-, a Kodolányi-gimnáziumok és a Hunyadi-szakközépiskola csapatai kerültek a döntőbe, amely már élőben zajlott a Kodolányi előadótermében. A csapatok által választott nevek mindig beszédesek, idén többek között a Tópartisokk, a Sasok, az Észbontók és a BioPunk vette fel a harcot, a teljesítményeket öttagú zsűri értékelte. A mintegy három óra hosszú vetélkedő jó hangulatban zajlott, amelynek a diákokból álló közönség is része volt.

A 2022-es Kodolányi Műveltségi Vetélkedőt a Sasok (Vasvári Pál Gimnázium) nyerték, megelőzve a Rózsaszín párducokat (Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum) és a Tópartisokkot (Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium). A zsűri különdíját az Even (Kodolányi János Gimnázium) csapat kapta.