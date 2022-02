Újságunk, melyben Holbikékról írtunk, alig néhány órája lehetett megvásárolható a boltokban, amikor kaptam egy kedves üzenetet Ágotától. – Most olvastam szép és megható írását, természetesen egyből könnyek szöktek a szemembe, amelyek az újságra is ráfolytak – írta az édesanya, majd örömmel mesélte, hogy már volt, aki jelezte feléjük segítő szándékát. De nemcsak őt, hanem szerkesztőségünket is szó szerint megrohamozták a jelentkezők. Ki-ki a maga módján szeretett volna hozzájárulni a család támogatásához. Volt, aki csak telefonos elérhetőséget vagy bankszámlaszámot kért, míg más tetőcserepet ajánlott fel. Nemrég megtudtuk azt is, egy helyi vállalkozó hamarosan meglátogatja őket, és felméri a ház, illetve a tető helyzetét.

Ezenkívül Braila Mária, a „Teljes Élet” Szociális Alapítvány munkatársa is felkeresett minket, aki felismerte Pétert és édesanyját. Elmondta, személyesen ismeri őket, mivel az alapítvány rendszeresen nyaraltatja a fiút. Látva cikkünket szeretett volna besegíteni, így továbbította Holbikék történetét a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány részére, akik adománygyűjtést szerveznek nekik. Ők elsősorban a tető javítására, cseréjére gyűjtenek. Így ha bárki rajtuk keresztül utalna, kérjük, keresse az alapítványt! Természetesen követjük a fejleményeket, és amint friss információval tudunk szolgálni, azt közölni fogjuk.