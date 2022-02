A Magyar Közút az érintett településekkel egyeztetve a felújításban olyan elemeket is megvalósított, amelyek figyelembe vették a lakosság igényeit is. Az elsődleges cél az elöregedett útburkolat megújítása volt, hiszen az úthoz érdemben 1978 óta nem nyúltak, az említett szakaszon található négy híd pedig még a háború után készült, emelte ki az út átadásán Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója. Az útburkolat felújításán és megerősítésén túl megújultak az útpadkák, a vízelvezető rendszerek, és kijavították a burkolt árkokat is. Vértesbogláron a település elején forgalomlassító szigetet építettek, Bodmérnél pedig áthelyezték a korábban forgalmi szempontból rossz helyen lévő buszmegálló öblöket, amelyek között terelőszigetes, jól megvilágított gyalogos-átkelőhelyet alakítottak ki.

Balról jobbra Katona László (Bodmér), Sztányi István (Vértesboglár), Molnár István, Tessely Zoltán és Illés Szabolcs (Csákvár) az átadáson Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A felújítás érintette a Móric-majori, illetve a vértesboglári buszmegállókat is. A tavaly augusztusban kezdődött és idén januárban zárult munka költsége 1,65 milliárd forint volt és a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések legjelentősebb elemeként valósult meg. Nem mellesleg, a programnak köszönhetően a megyében mintegy 40 kilométer út újulhatott meg. Sztányi István, Vértesboglár független polgármestere az átadón elárulta, volt benne némi kétely a felújítás megkezdése előtt, ezért különösen örül annak, hogy rövid idő alatt minőségi munkát végeztek a Közút emberei. Egyúttal köszönetét fejezte ki a kormánynak azért, hogy észrevette, vidéken is van élet és az itteni emberek is igénylik egyebek mellett a modern infrastruktúrát, a felújított intézményeket és a játszótereket.

– Legyen bárkinek bármilyen pártállása, az eredményeket nem lehet elvitatni, az eredményeknek örülni kell! – fogalmazott. – Szeretnék köszönetet mondani azoknak a segítőinknek, akik évtizedek óta szívvel-lélekkel velünk vannak. Nem zsoldosként, hanem meggyőződésből. Akik most, a harmadik ciklus vége és a választások előtt is házról házra járva viszik el a Fidesz–KDNP üzenetét. Ha nem tennék, most nem adhatnánk át ezt az utat sem. Pontosan az történt volna, mint 2002–2010 között, amikor még kátyúzásra, az utak normális állapotának fenntartására sem volt soha pénz – mondta Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a szalag átvágása előtt.