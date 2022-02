A Baptista Szeretetszolgálat felkészül a Nyugat-Ukrajnába érkező belső menekültek ellátására az ukrán határ térségében, és készen áll a lehetséges ukrajnai segítségnyújtásra is. Csütörtökön tartós élelmiszereket, konzerveket, bébiételeket, ivóvizet, alapvető higiéniai termékeket és téli ruházatot csoportosítottak át pákozdi logisztikai központjukból a mátészalkai raktárbázisba. Feltérképezik a térségben lévő szociális és oktatási intézményeik segítségnyújtó kapacitását a menekültek elhelyezése érdekében és készültségbe helyezték a HUBA-Rescue24 speciális mentőcsapatot egy lehetséges egészségügyi segítségnyújtás érdekében. Kapcsolatba léptek ukrán partnereikkel, hogy az ott kritikus körülmények között élő embereknek is segíteni tudjanak. A Baptista Szeretetszolgálat 3,5 millió forint gyorssegélyt juttatott el csütörtökön kárpátaljai partnereihez és adományvonalán adománygyűjtést indított. Felvették a kapcsolatot a Baptista Világszövetség washingtoni irodájával és az ukrán baptista vezetőkkel is egyeztetnek az együttműködésről.

Kérik, adományával minél többen segítsék a háború miatt kritikus helyzetbe került ukrajnai embertársainkat nehéz helyzetükben! Hívják a 1355-ös baptista adományvonalat! A hívással 300 forinttal lehet támogatni az ukrajnai háború érintettjeit. A pénzadományt „Ukrajna” közleménnyel a UniCredit 10918001-55555555-55555555-os számlaszámon fogadják.