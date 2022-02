A város önkormányzata egy régi elmaradást tesz most helyre, ugyanis kizárólag saját forrás bevonásával felújítja butiksor épületei között húzódó járdákat. Sok, közöttük több jelentős beruházást is végrehajtott Mór az elmúlt években, évtizedben, de valahogy a butiksori járdákat mindig elkerülték a pályázatok. Sok helyen a fagy, máshol a talajmozgás törte fel, mozdította ki az egykor sárga burkolólapokat. A valaha lesimított, ám azóta érdessé váló, kavicsosra morzsolódó betonos részek sincsenek sokkal jobb állapotban, tehát egy nagy és átfogó felújításra van szükség, amit a városlakók régóta szorgalmaznak. Most elérkezett az idő, hétfőn megtörtént a munkaterület átadása.

Az eseményen Bogyó Viktor képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta:– Ez egy hosszú folyamat része, hiszen már a nyár elején elkezdtük az előkészítő munkálatokat. Több variáció is volt a szóban forgó járda kijavítására, ám először elég magas költségek jöttek ki. Ezt követően a város vezetése a műszaki kollégákkal megvizsgáltak több lehetőséget is, és így született meg a végleges megoldás. Az első tervek szerint három ütemben készült volna el a három járda, ám újragondoltuk, és úgy döntöttünk, hogy a legjobb megoldás az, ha egy menetben, egyszerre készül el a teljes butiksori járda. A héten induló gépek tehát nemcsak az épületek által közrezárt belső részen, hanem a Vértes, valamint a Deák utca szakaszon is felszedik a régi járdát, hogy helyet cserélhessen egy újjal. Baranyainé Magyar Ildikót a felújítás költségeiről kérdeztük.

Az önkormányzati képviselő elmondta: – Bruttó 45,5 millió forintba kerül majd a terület teljes felújítása, méghozzá teljesen önkormányzati költségvetésből, tehát egyáltalán semmiféle pályázati forrást nem tartalmaz az összeg. Bízunk abban, hogy a kereskedőknek és a vásárlóközönségnek is nagy megelégedésére szolgál majd az új járda, melynek köszönhetően az üzletek biztonságosan megközelíthetőek lesznek, és ezzel párhuzamosan ez a környék akár a város egyik ékköve lehet.

Skobrák László a kivitelező cég vezetője vezetőjétől tudjuk, hogy már ezen a héten megkezdődhetnek a munkálatok, ám az, hogy mikor készülhet el teljesen, még kérdéses, hiszen a téli időjárás lassíthatja, akadályozhatja a folyamatot. Abban azért a munka megrendelője, az önkormányzat, a butiktulajdonosok csoportja és a kivitelező is bízik, hogy nem tart sokáig, ugyanis az építkezés idején nehezebb lesz bejutni az üzletekbe.