A Magyar Nemzeti Bank irodahálózatának Székesfehérvári Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodája továbbra is várja a megkereséseket ingyenes pénzügyi tanácsadói szolgáltatásaira. Akár hitelről, biztosításról vagy bármilyen más pénzügyi termékről legyen szó, mielőtt döntést hoz, forduljon bizalommal hozzájuk: segítenek a tudatos választásban. Pénzügyi panaszok vagy jogsérelmek esetén is segítséget nyújtanak a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételben, a panaszlevél szakszerű elkészítésében. Az iroda a járványügyi szabályok betartásával ügyfélfogadási időben (hétfő és csütörtök 9–15 óra, szerda 11–17 óra) személyesen, valamint telefonon, elektronikus és postai úton is fogadja az érdeklődőket (Móricz Zsigmond utca 18., I. emelet 202.; 06-20-402-9669; [email protected]). Személyes megkeresés előtt javasolt időpontot egyeztetni. Kérnek mindenkit, hogy az irodaházban, az irodában az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva jelenjenek meg (maszk és kézfertőtlenítés). Kérdése vagy panasza van a bankjával, biztosítójával kapcsolatban? Nem tudja, hogyan kellene megírni egy hatásos levelet? Hónapok óta húzódik az ügyintézés? Szeretne pénzügyi döntései előtt egy pártatlan szakértővel is konzultálni? A Pénzügyi Navigátor tanácsot ad, segít a levelek, kérelmek, beadványok elkészítésében. Személyre szabottan segít eligazodni a pénzügyek világában. Az MNB Székesfehérvári Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodája kihelyezett ingyenes pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadást tart február 22-én, kedden 9 és 15 óra között Móron, a Szociális Alapszolgáltatási Központban (Bajcsy- Zsilinszky utca 7.). Ugyancsak kihelyezett tanácsadást tartanak február 25-én, pénteken 9 és 15 óra között Polgárdiban, a volt Vertikál Zrt. irodában (Bocskai út 39.).