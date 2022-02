Egy vállalkozás a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedényeket in- gyen bocsátotta rendelkezésre, és a begyűjtött – használt – sütőzsiradékok elszállítását is ingyen látja el. A sütőolaj mellett sütőzsiradék, kókusz- és pálmaolaj is elhelyezhető a tartályban. Az elhasznált anyagok PET-palackban, műanyag dobozban, vagy eredeti csomagolásukkal együtt, a kerek nyíláson keresztül juttathatók a tartályba. A vállalkozás évente egy alkalommal az összegyűlt minden hasznos kilogramm után 25 forint visszatérítést fizet. A pénzt Perkáta parkjainak ápolására fordítják. A leadott anyag 90 százalékából biodízel lesz, a 10 százalék zaccból pedig biogáz készül, így a tartály tartalma 100 százalékban hasznosul. A perkata.hu tájékoztatása szerint a gyűjtőtartály a völgyben, az iparcikk üzlet mellett található.