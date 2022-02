Az orvosi rendelőt néhány évvel ezelőtt a Területi operatív program indulásakor újították fel, most pedig egy újabb pályázat révén olyan eszközöket sikerült beszerezni, amelyek segítik a helybeli orvos diagnosztikai munkáját – számolt be a jó hírről Törő Gábor országgyűlési kép­viselő. Vásároltak többek között véroxigénszint-mérőt, vizeletvizsgáló, illetve a fül és a dobhártya vizsgálatára alkalmas készüléket, továbbá fertőtlenítéshez használható fénycsövet is. Az eszközök mellett kicserélték a bútorok egy részét, amelyek a betegek kényelmét is szolgálják, hiszen a rendelőbe beszerzett szekrények mellett új székek kerültek a váróba, de a vizsgálóba is jutott új vizsgálóágy.

Ahogy azt Vécsei László polgármester elmondta, örülnek a beszerzéseknek, a sikeres pályázatnak, de nem állnak meg, idén is szeretnének több pályázatot is benyújtani, többek között útfelújításra.