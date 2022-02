A farsangi „ereszd el a hajam” alól Füle és Kőszárhegy sem jelentett kivételt, míg előbbi inkább egy rendhagyóbb farsangi összejövetelt szervezett, addig utóbbi a hagyományokhoz ragaszkodva tartotta meg télbúcsúztató ünnepünket. A szombati délelőtt bizonyára nagyon sok fülei lakosnak a művelődési házban kezdődött, ugyanis 10 órától kezdetét vette a Dzsungel könyve címre hallgató musical-előadás, amire rengetegen mentek el. A művelődési ház részéről Miskei Rita elmondta, hogy nagyon örül, amiért egy ilyen nagyszabású előadást tudtak megrendezni a községben.

Úgy fogalmazott, mind a fény, mind pedig a hangtechnika túlszárnyalta az elképzelésüket. Később, a musical után néhány órával visszavártak mindenkit fánkkóstolásra, interaktív táncházra és egy kiállításra, amely az elmúlt nyolc farsangot örökítette meg képek formájában. Végül a napot egy operett-előadással zárták. Mindeközben alig tíz kilométerrel odébb, Kőszárhegyen is hatalmas bulit tartottak. Itt is sok-sok farsangi finomsággal és játékos feladatokkal várták a családokat, hogy eltölthessenek egy felhőtlen, vidám délutánt.

Tizenkétféle fánkot készítettek Fülén a hétvégén Forrás: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

A legtöbb gyermeket nem lehetett látni festett arc és csillámtetoválás nélkül. No meg persze jelmez nélkül. Habár jelmezverseny néven futott a jelmezes felvonulás, a gyermekek közül minden résztvevőt nyertesnek ítéltek, sőt még kisebb ajándékokkal is jutalmazták őket. A felnőttek közül azonban ketten igencsak kitűntek a tömegből kreatív maskarájukkal. Horváthné Sallai Edit hippiként nyerte el a zsűri tetszését, Sárkány Barnabás pedig Nagy HoHo horgászként. Ezen túl előzetesen meghirdettek még egy mézeskalácsházikó-készítő versenyt is a szervezők, amely során Horváth Zsófia és Bödő Bettina keze és sütési munkáját találták a legjobbnak. A nap végén aztán jött a kiszebábégetés és a tánc.