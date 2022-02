A tehetséggondozó intézmény, amelyről lapunkban is gyakran írunk, friss közleményében rögzíti a tényt, miszerint az MCC már több mint 25 éve működik, a középiskolásoknak szóló programja pedig mintegy 15 éve indult el. Jelenleg 3500 középiskolás fiatal vesz részt a személyes képzésen alapuló programban, amelyet e-learning kurzusok egészítenek ki.

– A diákok a többi között a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és egy angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus közül választhatnak, havonta kétszer pedig személyes készségfejlesztő napon vehetnek részt – emeli ki az MCC közleménye.

Mint írják, az idei tanévtől fogva valamennyi képzési helyszínen – így természetesen Székesfehérváron is – elérhetők személyes tanulási és közösségépítő alkalmak, valamint szakmai klubdélutánok, további újdonság pedig az angol és német nyelvi kurzus.

A középiskolai program a főváros mellett további 11 településen érhető el, Fehérvár mellett Győrben, Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen és Szekszárdon. A 2013 óta Erdélyben is működő képzéseken több mint 600 erdélyi magyar tanuló vesz részt, de a Felvidékről, a Vajdaságból és már Kárpátaljáról is jelentkezhetnek középiskolások. A diákok egy évben kétszer – télen és tavasszal – is beadhatják a jelentkezésüket, de félév közben is lehet pályázni. A programról információ a kp.mcc.hu oldalon érhető el.