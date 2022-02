Cikkünk megjelenése után sorra jöttek a különböző felajánlások és adakozások. Ki anyagiakkal, ki étellel, ki építőanyaggal az új tetőhöz, ki pedig a munkájával és az idejével járult hozzá a 61 éves édesanya és 32 éves, fogyatékkal élő fia támogatásához, akikkel legelső találkozásunk óta folyamatosan kapcsolatban állunk. Éppen a minap kérdeztük meg Ágotától, hogy történt-e bármi fejlemény, mióta legutóbb beszéltünk, és szerencsére volt miről mesélnie.

– A helyi vállalkozó, aki ígérte, hogy kilátogat, és felméri a tetőnk állapotát, eljött hozzánk múlt hét hétfőn. Azt mondta, amint az időjárás kedvezőbbre fordul és alkalmasabb lesz a tető újjáépítéséhez, jelentkezik. Ezentúl még jó néhányan felkerestek minket. Köztük egy nagyobb építőanyag-gyártó vállalat is, akik az új tetőhöz ajánlottak fel alapanyagot. Volt még, aki ebédet hozott nekünk, egy házaspártól élelmiszercsomagot kaptunk, két kedves hölgy pedig 10 mázsa tűzifát küldött. Illetve érkeztek utalások a bankszámlámra, sőt valaki személyesen eljött csak azért, hogy átadhassa a készpénzt. A másik, ami nagyon jólesett, az az, hogy egy helybéli fodrász felhívott, hogy ingyen levágná a hajamat. Természetesen örömmel elfogadtam, és nagyon köszönöm neki ezúton is – számolt be a legutóbbi cikkünk óta történtekről Ágota.

Mindemellett azt is hozzátette, nem gondolta volna, hogy ennyi idegen embert megindít és adakozásra buzdít a velük történt szerencsétlenség; mérhetetlen hálát érez irányukba.

A legnagyobb segítséget persze az új tető jelenti nekik, hiszen egy-egy nagyobb szél bármikor nagyobb károkat tehet az amúgy is elnyűtt és megrongálódott háztetőn.