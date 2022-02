– Fehéroroszország egy nagyjából 9 és fél milliós posztszovjet állam. Az amerikaiak úgy mondják, hogy Európa utolsó diktatúrája – mondta az előadó. Fehéroroszországban 2020 augusztusában tartották az utolsó elnökválasztást, amelyen természetesen Lukasenka elindult, a 6. ciklusára készült.

– Fölényes győzelmet aratott, nyolcvanszázalékos szavazatarányt vindikált magának. Ez borzasztó magas demokratikus körülmények között, ezt azért nagyon nehéz elérni… Az ellenzék jelöltje teljes mértékben csalásnak kiáltotta ki az eredményt, a Nyugat is ezt a konklúziót vonta le. A fő konfliktuspont a közelmúltból innen eredeztethető – vezette fel a történéseket Janik Szabolcs.

– Lukasenka legitimitása forgott kockán, amit a nyugat nem kívánt elismerni. Ami még talán ennél is nagyobb baj, az a következménycsomag: országos tüntetéshullám söpört végig Fehéroroszországon, nagyon sok embert bebörtönöztek. Nagyon komoly rendőri brutalitás történt az országban.

Janik Szabolcs kifejtette, Lukasenka azt a kicsi kapcsolódási lehetőséget is elvesztette a nyugati államok felé, ami korábban még megvolt.

– Nyilvánvalóan az EU ezt a fajta brutalitást nem nézhette tétlenül, ezért úgy döntöttek, szankciókat kell kivetni a Lukasenka-rezsimre. Erre először 2020 októberében került sor – mondta a politológus. – Negyven személy ellen vezettek be beutazási korlátozást, illetve nyugati pénzügyi eszközeik befagyasztása is megtörtént – mondta. A szankciók azután sokasodtak, sőt, személyek mellett vállalkozások, vállalatok és egyéb szervezetek is fölkerültek a tiltólistára.

Tavaly májusban egy polgári repülőgépet kényszerített földre a fehérorosz rezsim, pokolgépgyanú miatt. A gyanú az előadó szerint valószínűleg nem volt megalapozott, ám egy fehérorosz ellenzéki aktivista újságíró pont ezen a járaton utazott… – Ez az esemény vörösvonal-átlépést jelentett. A civilizált világban ilyet nem szokás csinálni, nagyon komoly nemzetközi felháborodást váltott ki Lukasenka. Ezt követte az, hogy az EU újabb szankciókhoz nyúlt, ezúttal még komolyabbakhoz. Az egyik ilyen volt az, hogy az összes fehérorosz gépet kitiltotta légteréből az Unió – mondta Janik Szabolcs. – Az események sorában itt már 2021. júniusában járunk. Az előbb bemutatott szankciók is tovább bővültek. Szankciókat vetettek ki a fehérorosz gazdaságra is, exporttilalmat bizonyos termékekre – folytatta.

S minden élő fejlesztési hitelszerződést, amit a fehér­orosz állami vállalatok, szervek hívhattak volna le, visszavontak, nem utaltak el.

– Ekkor már Lukasenka feje nagyon vörös lehetett, nagyon nem tetszhetett neki, ahová eszkalálódtak az események, de ő nem a hátraarcot választotta, és a megadást, hanem csavart egyet a történeten. Mintegy bosszúból egy mesterséges migrációs nyomást gerjesztett. Alapvetően két célja volt ezzel azontúl, hogy válaszlépést adjon az Unió szankciós politikájára. Az egyik az volt, hogy az EU ismerje őt el legitim fehér­orosz elnökként, illetve: ezeket a „csúnya” szankciókat vissza kellene vonni… Ez volt a célkitűzés – mondta a politológus. – Lukasenkának az az ötlete támadt, hogy a Közel-Keletről, Dél-Ázsiából, Afrikából erre nyitott, és erre keresletet támasztó bevándorlókat utaztat be Fehéroroszország területére, majd őket mintegy átadja az Európai Uniónak. – Tudatosan szervezett, politikai nyomásgyakorlási játszmába kezdett, amit egyfajta hibrid hadviselésként is hívhatunk – mondta a szakember.

– Érdemes megnézni részleteiben, hogyan működött ez a bevándorlóimport! – folytatta. – Viszonylag jól rekonstruálni tudjuk a különböző beszámolókból, akár maguktól a bevándorlóktól, illetve oknyomozó újságírók munkáiból, hogy hogyan is működött, bizonyos értelemben működik, és lehet, hogy a jövőben is működni fog ez a bizonyos modell. Az első lépés az volt, hogy a keresletet megpróbálta fölébreszteni a fehérorosz rezsim. Egész egyszerűen elmentek fontos kibocsátó országokba, ahol különböző tájékoztató kampányokat tartottak az arra nyitott embereknek – fejtette ki az előadó, majd rámutatott, Fehéroroszországba legálisan, módosított jogszabályok után kiadott, ám egyáltalán nem ingyenes vízumokkal, repülőjegyekkel érkeztek meg a rezsim által toborzott bevándorlók.

– A becsapás abban állt, hogy ezeknek az embereknek azt mondták: nektek csak el kell jutni Fehéroroszországig, onnantól ti már könnyedén át fogtok menni az Európai Unió területére, és ott meg már szabadon mozogva oda mentek, ahova szeretnétek. Ezeket az embereket átverték a fehér­oroszok! Odacsalták őket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon cinikus és aljas magatartás! Mindez direkt politikai célokból – mondta Janik.

– Ezek az emberek megérkeztek Fehéroroszországba. Szállást kaptak a fővárosban, majd utána szépen, szervezetten leutaztatták őket az EU határára, ahol minden segítséget megkaptak, hogy megpróbálhassanak belépni az Európai Unió területére. Meglehetősen profin megszervezett cselekmény volt ez. Először a litván–fehérorosz határ futott fel, ott lett egy többezres tömeg néhány hét alatt. Utána kismértékben a lett határ, aztán – a legtöbben azt ismerik – a lengyel határ. Az események gyorsan eszkalálódtak, tavaly júliustól-augusztustól futott fel ez a történet, és ősszel már a lengyelek voltak a legnagyobb bajban – mutatta be a hibrid hadviselés folyamatát az előadó.

Emberek váltak fegyverekké.