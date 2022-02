Újabb fontos fejlesztés valósulhat meg Sárosdon: külterületi helyi közút fejlesztésére 181,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a nagyközség. A Tükröspusztára vezető, önkormányzati tulajdonban lévő útszakasz a vasúti átjárótól a tükröspusztai mezőgazdasági telep bejáratáig újulhat meg.

A település polgármestere elmondta, a szilárd útburkolatú útszakasz állapota az évek során nagyon leromlott: kátyúsodott, letöredezett az útpadka, mára nagyon rossz állapotba került, így a fejlesztés egyik legfőbb célja, hogy segítse a lakók közlekedését. – Tükröspusztán jelenleg 65-72 fő lakik. Régen volt a településrészen közvetlen közösségi közlekedés, azonban az út az elmúlt három-négy évben olyan állapotba került, hogy a buszjáratot is megszüntették. Nagy mezőgazdasági gépek is használják az utat, több mezőgazdasági vállalkozó telephelye van Tükröspusztán, a fejlesztéssel az ő közlekedési feltételeik is nagy­mértékben javulhatnak. A felújítás során olyan utat építünk, amelyen a nagy gépek is biztonsággal tudnak majd közlekedni – tette hozzá Dunkl Gergely. A fejlesztés részeként a vízelvezető árkok tisztítása és a bekötő­utak aszfaltozása is megtörténik. Az önkormányzat által biztosítandó önerő fedezéséhez várhatóan a tükröspusztai mezőgazdasági vállalkozók is segítséget nyújtanak. A tele­pülés első embere kiemelte, bízik abban, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után még az idei esztendőben megvalósulhat a beruházás.