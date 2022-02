Az eseményen Vargha Tamás polgári hírszerzésért felelős államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, valamint Porkoláb Imre, a Mathias Corvinus Vezetőképző Akadémiájának igazgatója, (volt Pentagonos) katonai stratéga beszélgetett arról, „merre tart a világ”. Aktuálisabb nem is lehetne a címben felvetett téma, mint az ukrán-orosz feszültségek kiéleződésének napján – indította el a beszélgetést Östör Annamária tanácsnok, önkormányzati képviselő.

Arról, hogy mi történt hétfőn és annak milyen következményei lehetnek a következő napokra, hetekre, az életünkre, Vargha Tamás ejtett szót, utalva arra, hogy az orosz csapatok megindultak a szakadár népköztársaságok irányából az ukrán határ felé. Ahogy azt már kedden reggel egy fotó formájában láthattuk, melyen Orbán Viktor miniszterelnök egyeztet - összeült a nemzetbiztonsági kabinet. Ezúttal a megbeszélést azonban nem Pintér Sándor belügyminiszter vezette, hanem a miniszterelnök, amely jól mutatja a helyzet komolyságát.

A kabinet ülésén szóba került egy Magyarország szempontjából nem mellékes és „lehetséges eshetőség” is, mégpedig az Ukrajnából érkező menekülthullám – mutatott rá az államtitkár, elárulva: a kabinet döntése az volt, hogy álljon készen a Magyar Honvédség elsődleges feladatának ellátására, az ország védelmére, az emberek biztonságának biztosítására. - Ezért a Debrecenben és Hódmezővásárhelyen állomásozó katonákon kívül más alakulatok is érkezhetnek a keleti országrészbe. Ez a folyamat megkezdődik a legrövidebb időn belül. Mindamellett készen kell állnia a Magyar Honvédségnek arra is, hogy ha az események eszkalálódnak és Ukrajnából menekültek indulnak meg Magyarország felé, akkor befogadásukra készen kell állni a határ mentén – mutatott rá az államtitkár, kiemelve, hogy a határ védelméért elsősorban a rendőrség a felelős, melyet ebben az esetben is a Magyar Honvédség segítségével látnak el.

Vlagyimir Putyin hétfői bejelentése, hogy a két ukrajnai, de Oroszországhoz húzó, Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok szuverenitását elismerte és ezért védelmükre siet, az egész világ feszült figyelmét váltotta ki. Eddig (kedd estig) – hangsúlyozta az államtitkár - azt a bizonyos határvonalat, amely a két népköztársaságot elválasztja Ukrajnától, az oroszok még nem lépték át.

A beszélgetőpartnerek egyetértettek: nehéz helyzetben van Ukrajna is, hiszen el kell döntenie, mi a következő lépés. Zelenszkij, Ukrajna elnöke hétfőn este nyugalomra intett mindenkit, utalva arra, hogy nem kell gyorsan döntést hozni – tette hozzá Vargha. Ahogy azt is: Ukrajna természetes igénye, hogy szeretné megvédeni területi integritását, ám ha tovább szítja a feszültséget, az csak a háborús helyzet eszkalálódásához vezetne.

- Így most mindenki nehéz helyzetben van. Mi, az Európai Unióval teljes egyetértésben, azt mondjuk, hogy Oroszország ezzel a lépésével megsértette Ukrajna területi integritását. Nekünk Ukrajnával nem ez a vitánk. Nekünk a nyelvtörvénnyel és a nemzetiségi törvénnyel van gondunk kizárólag. Ukrajna NATO-hoz való közeledését sem másért blokkoltuk soha, nem azért, hogy ezzel Oroszországot segítsük. Ez volt az egyetlen lehetőségünk arra, hogy megérthessük az ukránokkal, mi a problémánk a kárpátaljai magyarok jövőjével kapcsolatban, mennyire sérti ez a törvény a kárpátaljai magyar embereket.

Ez volt tehát a politikai szemszög, a katonai oldalról pedig Porkoláb Imre közelítette meg a kérdést - aki ugyan Iliászig visszanyúlt történetében, hogy szemléltesse azt a kétféle katonai stratégiát, amely napjainkig meghatározza a hadviseléseket, de a lényeg ebből az: az egyik csalárdsággal, finomkodással, ármánykodással ér el eredményt, a másik pedig egyenes úton, „kard-ki-kard” módszerével harcol.

- Az oroszok stratégiája pedig nem más, mint a folyamatos konfliktushelyzet fenntartása, nem pedig az összeütközés elérése. Hiszen az sem gazdaságilag, sem pedig a haderő szempontjából nem volna fenntartható vagy éppen sikeres cselekvés – mutatott rá a katona. Sőt, a stratéga szerint minden előzetes modellezés azt mutatja, hogy egy esetleges orosz konfliktus esetén hosszútávon a NATO győzedelmeskedne. Majd rámutatott: évszázadokra visszatekintve mindig hasonló folyamatok mentén zajlott a hadviselés, ám az utóbbi években azt figyelték meg, hogy ez a két eltérő típusú módszertan integrálódik - ez figyelhető meg most az orosz hadviselésben is.