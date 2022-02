A honvédek két részletben utaznak a térségbe, hat hónapban meghatározott szolgálatukra. Az EUFOR 26 kontingens közel 150 fővel állomásozik Bosznia-Hercegovinai műveleti területen.

Arról, hogy miként várják a soron következő időszakot a kontingensben szerepet vállaló katonák, Mészáros István hadnagyot, illetve Arnót Anita szakaszvezetőt faggattuk a fehérvári híradóezredtől, akiknek – ahogy itthon, úgy szülőhazájuktól távol is - kismillió napi feladattal kell majd megbirkózniuk.

Anita szakaszvezetői rendfokozatban, kezelő beosztásban szolgál alakulata dunántúli híradó és informatikai főközpontjának rádióvevő-vezérlő alcsoportjánál. – Számomra igazi kihívást jelent a misszió: ez már a negyedik kontingens, amelyben részt veszek, így – szerencsére – nem lesz ismeretlen számomra, hogy honi területen kívül is ellássam feladataim – utal a korábbi évek tapasztalataira a szakaszvezető, aki már izgatottan várja azt a nagyobb volumenű hadgyakorlatot is, amelyben neki is jutott szerep.

Persze, emellett akad azért egyéb munka is számára a napi feladatok ellátásán túl: folyamatos kapcsolattartást kell biztosítania a lövész szakasz híradó katonáival, a tőlük kapott jelentéseket pedig adminisztrálnia.

– A családom szerencsére kezdi elfogadni, hogy katona vagyok: tisztában vannak azzal, hogy lesznek időszakok, amikor hosszabb időre nem látjuk egymást. A boszniai misszió fél év, így nem kibírhatatlanul hosszú idő. Természetesen hiányolni fognak, de örülnek, hogy nemsokára visszatérek – nyilatkozik szerettei hozzáállásáról, ami az ő esetében elfogadóan alakult.

– A bázis szálláshelyei rendkívül jól felszereltek: komfortosak a szobák és az internetkapcsolat is stabil – meséli, mint tapasztalt külhoni szolgálatos. A fehérvári laktanyában híradókezelői beosztást végző Arnót Anita más területen is helyt áll: katonai és civil körökben is számos sporteredményt ,,zsebelt és zsebel be”, például futóversenyeken az elmúlt évek folyamán.

Tudja, a misszióban szinten tarthatja ebbéli képességeit, hiszen a napi feladatok ellátása után egy kiválóan felszerelt sportkomplexumban nyílik lehetősége készülnie az idei szezonra.

– Nagyon várom már a sportversenyeket, hogy megmérettethessem magam – újságolja a kiutazó katonanő.

Forrás: Révész Csaba

– Ez lesz a legelső külszolgálatom. Alapvetően a lövészszázaddal megyek ki: a tábori és bázisőrzésvédelmet biztosítjuk majd, ez a profilunk – erről Mészáros István hadnagy beszél. Őt szakaszparancsnoki teendőkkel bízták meg a külszolgálatban, mert alakulata híradózászlóaljánál is ebben szolgál. Mint mondja, feladata kiegészül különböző készenléti szolgálatokkal, de számos mellékfeladatok is ,,befigyelnek” számukra, mint például a jelen- lét-fenntartói járőr.

Emellett, a többi nemzettel együtt közös gyakorlatokat tartanak. Az itthon híradó szakaszparancsnoki beosztást ellátó István életét szintén kitölti a sport. A hadnagy örül, hogy Szarajevóban folyamatosan szerveznek ilyen irányú rendezvényeket.

– Vegyes érzésekkel áll a családom a külszolgálathoz: 6 hónap mégiscsak 6 hónap. Viszont, abból a szempontból örültek a lehetőségnek, hogy kimehetek, hiszen rengeteg tapasztalatot szerezhetek, amelyekkel ,,felvértezve” még jobban el tudom látni feladataim a hazatérést követően. István előzetesen úgy értesült, konténerekben lesznek elszállásolva a kontingens tagjai, ahol mindent megtesznek azért, hogy minél komfortosabban érezzék magukat a fehérvári katonák.

– A visszajelzések alapján elégedettek az emberek a szálláslehetőséggel – teszi hozzá. – Fel kellett venni a ritmust, de hamar belerázódott mindenki – ecseteli már az euforos felkészülésről, s örül, hogy végre nemzetközi körülmények között is, vérbeli műveleti területen szerezhet tapasztalatokat, új tudást, mi több, szakaszparancsnoki beosztásban.