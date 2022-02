Amely, készülvén az idei nyári szezon csődületére, már elkezdte a parkolórendszer kiépítését (is). Erről írtunk már többször (ITT, és ITT, és többek között ITT IS).

Most két, frissen telepített táblát szedetett ki az önkormányzat, amelyek szorosan kapcsolódnának a parkolórendszer kialakításához. A Velence Korzó ügyvezetése lapunknak elmondta – amelyről egyébként friss posztbejegyzést is megjelentettek oldalukon -, a polgármester 2022. február 1-jei keltezéssel levelet küldött nekik (az Ügyfélkapun keresztül!), melyben felhívja a figyelmet, hogy közútkezelői engedély nélkül helyeztek ki "tárgyat", közlekedési jelzőtáblát valamint oszlopokat, és azokat 3 napon belül távolítsák el.

Forrás: Velence Korzó, Gomi kft.

Idézet a levélből: „2022. január 29. napján tudomásomra jutott, hogy a Velence Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Velence, Tópart utcai közút mentén a Gomi Kft. megbízásából, közútkezelői hozzájárulás nélkül közlekedési jelzőtábla, illetőleg oszlopok kerültek kihelyezésre.” Majd körvonalazódott a levélből, hogy a közút kezelője ebben az esetben az önkormányzat képviselő-testülete. Egy törvényi rendelkezésre hivatkozva pedig hangsúlyozta a polgármester: amennyiben valaki a közúti forgalom biztonságát, illetve zavartalanságát közúti jelzéssel vagy egyéb tárgyakkal engedély nélkül megváltoztatja, akkor sajnos nincs mit tenni, vissza kell állítania az eredeti állapotot. Ezért „Kedves Berényi úr!” – áll a levélben - „haladéktalanul”, de „legkésőbb 3 napon belül” állítsa vissza az eredeti állapotot. És csatolta a képeket, melyeket az autó szélvédőjén keresztül készített – a fémoszlopokról, a felkiáltójeles tábláról.

Ezzel szemben az történt, hogy már másnap az önkormányzat telepén landoltak a táblák, oszlopok, amit hüledezve tapasztalt a Korzó ügyvezetése. Lapunk számára világossá tették: nem másról szól ez, mint a „kivéreztetésükről”. Ennek ellenére levélben reagáltak a polgármesteri felszólításra, amiben olvasható az az abszurd helyzetre való reagálás, amely keletkezett: nevezetesen, hogy még ha akarnának, sem tudnának eleget tenni az eltávolításnak, tekintve, hogy már nincs mit eltávolítani. Persze nyilván nem is akartak, hiszen érveltek azzal még, hogy a táblákat az üzemeltetésükbe adott területen helyezték ki (bár az egyik esetében ez még kérdéses), valamint hogy a táblák épp hogy nem a forgalmat veszélyeztető tárgyak, hanem annak biztonságát hivatottak biztosítani.

Hogy az ügy folytatódik-e vagy sem, tereli-e valaki jogi útra, kiderül. Ez – ebből a szempontból - már csak az egyik ügy a hivatalok, bíróságok előtt, melyben a Velence Korzó és a velencei önkormányzat egymásnak feszül. A Gomi Kft. már ezt a helyzetet is úgy kezeli, ahogy posztjában megfogalmazta: ”Sajnos hiába bíztunk a Hivatal és Polgármester Úr józanságában, egyelőre ez nem következett be, pedig továbbra is állítjuk, hogy minden konfliktus megelőzhető, de legalábbis kezelhető lenne jó szándékkal és előzetes egyeztetéssel.”