A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette meg a pályázatot. A nyertesek között szerepel Gánt német nemzetiségi önkormányzata, amely 800 ezer forintot nyert egy zenei CD kiadására, valamint a májusfadöntésre. Utóbbira a községben mindig pünkösdkor kerül sor, ez kifejezetten gánti hagyomány, hiszen a májusfát általában május végén szokták kidönteni. CD-t sem először adnak ki, a nemzetiségi dalkör egyszer már felénekelt egy csokorra való sváb dalt. Ezt szeretnék most megismételni az elmúlt 10 év dalaival. – Az 500 ezer forintos támogatás a költségek egy részét fedezi csak, de nekünk így is nagy segítség. Egyelőre még nem tudjuk, hogy stúdióban, vagy a gánti művelődési házban rögzítjük a felvételeket, még csak az előkészületek elején járunk. A CD-t ősszel szeretnénk megjelentetni – árulta el Krauszné Gróf Zsuzsanna, a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Ugyancsak a nyertes pályázók között szerepel a Vértesbolgári Német Nemzetiségi Önkormányzat, akik zarándokutat szerveznek az ausztriai Mariazellbe. Korábban nem jártak még külföldi zarándok­úton. – A Mária-kultusz mindig is erős volt, és ma is az a sváboknál. Mariazell pedig Európa egyik legismertebb Mária-kegyhelye, ugyanakkor a magyarság szempontjából is fontos hely. Az utazáson reményeim szerint fiatalok is részt vesznek majd, így láthatják, milyen sváb vallási hagyományokat gyakoroltunk régen, amelyekbe most egy kicsit bele is kóstolhatnak – mondta Szelle Ákos, a vértesbolgári német nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Három sikeres pályázatot is benyújtott az újbaroki német nemzetiségi önkormányzat, ők főként hagyományőrző programokra fordítják majd a támogatási összeget. Mellettük egy bajai kirándulásra is kaptak pénzt. – Baján még 2018-ban megépült egy Ulmer Schachtel (ulmi dereglye), egy lapos folyami hajó, ami a dunamenti svábok 18. századi kivándorlásának szimbóluma. Ilyenekkel érkeztek Magyarországra. A hajóépítés költségét több hazai német nemzetiségi önkormányzat adta össze. Egy jelképes összeggel mi is beszálltunk, ám a járvány miatt eddig még nem láttuk. Többek között ezt néznénk meg egy kirándulás alkalmával – mondta Metzgerné Speier Katalin, szári elnök.