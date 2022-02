A 90-es évek közepén érkezett hozzánk a népszerű televíziós játék, a szerencsekerék, amelyben szólásokat, közmondásokat, szavakat kellett kitalálni, mássalhangzók megadásával. Ennek akkoriban megvolt a székesfehérvári változata is, melyet a Városi Televízióban lehetett élőben játszani, ha betelefonált az ember. A feladványok között a közmondásokon és szavakon túl városi események is szerepeltek. A sikerélmény érdekében persze nem voltak túl bonyolultak, ám még így is születtek nem kis derűre okot adó megfejtések. Ilyen volt például az Öreghegyi malacságok a mulatságok helyett, vagy a babérlevél helyett a korona, miután a műsorvezető ezzel a mondattal próbált segíteni: „Mátyás király is ezt viselte a fején.” Hogy honnan jutottak ezek az eszembe? Ma van a rejtvényfejtők napja.