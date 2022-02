Legutóbb, a múlt héten a sportpálya járdaépítésére pályáztak. Siker esetén a támogatásból az öltöző bővítése előtti részt rendeznék: a kishíd felől jövő járdát összekötnék az aszfaltos pályával és a sporttelep főbejáratával, valamint kialakítanának egy ivókutas teret is. Ezenfelül felújítanák a szabadtéri színpad melletti járdát is az aszfaltos pálya itteni szélétől a Petőfi út felőli bejáratig. Mindezek megvalósulásával a korábbi fejlesztések után a sportpálya területén is megoldódna a kulturált gyalogosközlekedés.

– Ezenfelül a Magyar falu programban is benyújtottunk három pályázatot: a Gesztenyés úton járdaépítésre, a Petőfi–Rákóczi utak összekötő utcájának felújítására, valamint arra, hogy a temetőben lévő két hátrafelé vezető utat 2,5 méter szélességben és mintegy 100 méter hosszan murvás úttá alakítsuk – mondta Juhász Csaba polgármester.

A beadott pályázatok összértéke mintegy 26 millió forint.