Kormányzati forrásból valósul meg a bruttó 6 milliárd forintos beruházás, amely teljes körű felújítást és egy új tornaterem építését is tartalmazza. A nyílászáró-cserét követő bővítésre többféle koncepció is van, a pontos tervekről a tantestület kérése nyomán és egyetértésével hoznak döntést – tájékoztatott közösségi oldalán Cser-Palkovics András, az alábbiak szerint.

„Az első, amit a Vasvári kapcsán meg kell tegyek, hogy elnézést kérek minden érintettől, amiért ennyire sokáig tart előkészíteni ezt a felújítási projektet. Ezt ma az iskola tantestületének személyesen is elmondtam. A késedelem legfőbb oka az építőipar brutális drágulása. A Vasvári épületének felújítására, a kormányzati pluszforrásokkal együtt, nemzeti forrásból bruttó 6 milliárd forint áll rendelkezésre, amely összeg az önkormányzat számláján van. Ebből a meglévő épület felújítására és bővítésére 5 milliárd, az új tornaterem építésére 1 milliárd forintot fordíthatunk.

Tavaly a kormánnyal egyetértésben azt a döntést hoztuk, hogy a jelenlegi költségek mellett nem reális, viszont még hosszadalmasabb lenne a Vasvári költöztetése, ezért az iskola a jelenlegi helyén marad, az épület felújításának és bővítésének keretét pedig kibővíti a kormány.

A Vasvári gimi épületére szinte minden szempontból ráfér az alapos felújítás, a diákok száma miatt pedig - szerencsére - a bővítés is. Itt többféle megoldásban gondolkodunk, ezeket az opciókat ma a tantestülettel is megvitattuk. A következő pár napban még a tanárok egymás között is megtárgyalják a koncepciókat, kéréseiket és javaslataikat, amit a Városfejlesztési Kft. a tervezés során figyelembe fog venni.

A felújítás műszaki tartalma:

1️. a pinceszint talajnedvesség elleni szigetelése

2️. a pinceszint elfogadható használhatóságához a bevilágítás és szellőzés megoldása

3️. homlokzati nyílászáró csere

4️. homlokzati hőszigetelés

5️. tetőhéjazat és bádogos szerkezetek cseréje

6️. tetőszerkezet javítása, tetőzet hőszigetelése

7️. belső burkolatok részleges cseréje

8️. belső nyílászárók felújítása, cseréje

9️. gépészeti rendszerek korszerűsítése

1️0. teljes elektromos hálózat és világítás átépítése

1️1. teljes gyengeáramú rendszerek létesítése

1️2. teljes festés, vakolat javítások

1️3. részleges oldalfal burkolat készítés

1️4. belsőépítészeti elemek kialakítása

1️5. korlátok, lakatos szerkezetek részleges cseréje, felújítása

1️6. részleges szellőztető rendszere létesítése

1️7. részleges akadálymentesítés

1️8. tartószerkezeti megerősítések (későbbi statikai munkarész alapján kalkulálható)

1️9. környezet rendezés (kerítés, járda, térburkolat, kertészet, udvari pályák)

Ezeken felül a bővítés pontos paramétereiről később, a tantestület kérése nyomán és egyetértésével hozunk döntést.

Nehezítő tényező, hogy a Vasvári patinás épülete helyi védettséget élvez, tehát nem lehet bármilyen építőanyagot használni, illetve, hogy a terület viszonylag szűkös. Utóbbi helyzet javítására amennyiben a bővítés érdekében arra szükség lesz, akkor a tervezés során figyelembe lehet venni az önkormányzat által most megvásárlásra kerülő, iskolával szemben lévő üres területet is középtávon, akár tornatermi, akár más funkció tekintetében.

Az épület korszerűsítését mindenesetre még idén elkezdjük a nyílászárók teljes cseréjével. Azért ezzel kezdjük, mert ez az egyik legsürgetőbb feladat, és ez nem igényel hosszas terveztetést, engedélyeztetést, bürokráciát. Az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás már folyamatban van, amit szeretnénk a tavasz folyamán már le is zárni.

A tantestület és a diákok joggal várják, hogy az iskolájuk most már minél előbb megszépüljön. Az Önkormányzat minden erejével azon lesz, hogy ez a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban meg is valósuljon, nem lesz olyan lehetőség, vagy módszer, amit ne vennénk számításba ennek érdekében! Az iskolafelújítások bemutatása hamarosan folytatódik, a Kodolányi és Tóparti gimik tantestületeivel való egyeztetésekkel, amelyek eredményéről szintén be fogunk számolni. - olvasható az ÖKK közleményében.