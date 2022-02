Vajon mi a fontos egy házasságban?

Zaka Dóra tanácsadó szakpszichológus szerint az egymás iránti szeretet, az őszinteség, a nyitottság és a rugalmasság.

– Sokszor felkészülünk bizonyos helyzetekre, például arra, hogy gyereket vállalunk és az milyen is lesz, aztán persze az élet felülírhatja. Ha nem vagyunk elég rugalmasak, akkor elég nagy döccenőkkel lehet szembesülni.

Zaka Dóra - székesfehérvári tanácsadó szakpszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta Forrás: Zaka Dóra

Ha jogilag nézzük, a házasság intézménye tulajdonképpen vagyoni szempontból bír jelentőséggel – magyarázza Mihálovics Nikolett családjogi szakjogász.

M.N.: – A házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn, ami azt jelenti, hogy a házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg, de a vagyoni viszonyok a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel is rendezhetők, azaz eltérhetnek a felek a törvényes vagyonjogi rendszertől; hogy fognak gazdálkodni, rögzítik, hogy mi lesz vagy mi a közös és mi a különvagyon. Házasság hiányában, élettársak esetében kicsit más a szabályozás. Továbbá a házastársak örökölnek egymás után, élettársak nem. De házasság és házassági vagyonjogi szerződés nélkül is tudja szeretni és tisztelni egymást két ember.

Mihálovics Nikolett - székesfehérvári családjogi szakjogász Forrás: Mihálovics Nikolett

Egy rosszul működő kapcsolatot, hogyan lehet egyensúlyba hozni?

Z.D.: – Itt azért elég sokrétűek lehetnek az elakadások. Ha régi sérelmek vannak, vagy ha a kommunikáció célozgatásokkal, cinizmussal vagy félreértésekkel van tele, akkor azon dolgozni kell. Sokszor gyűlnek a sérelmek a szőnyeg alatt, eltávolodnak egymástól. És sokszor mondjuk párterápián is, hogy a halom a szőnyeg alatt egy idő után olyan magasra nő, hogy nem látjuk egymást a szőnyeg két oldaláról.

M.N.: – Mi okozza a legtöbb gondot, mikor megromlik egy házasság? Alapvetően a gyerekek kérdése, a másik a vagyon kérdése. Nyilván a házasságkötéskor nem tudjuk, hogy születik-e gyerek, illetve előre nem is lehet szabályozni a gyerekekkel kapcsolatos kérdéseket válás esetére, de a vagyoni kérdéseket egy vagyonjogi szerződéssel tudjuk rendezni akár a házasság előtt, akár a házasság alatt. Inkább nem is jogi eszközök állnak rendelkezésre a gondok megelőzésére, hanem például a családterápia, közvetítés és – ami talán a jogi vonalat illeti – amikor megindul egy bontóper, akkor mindig megkérdezik a bíróságon, hogy van-e esély arra, hogy kibéküljenek a felek. A bontóperben és a szülői felügyeleti perben lehetőség van arra, hogy közvetítői eljárásra utalja a bíróság a feleket, ami azt jelenti, hogy mediátor előtt megpróbálják megegyezéssel rendezni a kérdéseket.

Mitől harmonikus egy jól működő kapcsolat?

Z.D.: – Ez az egyéntől függ. Amit említeni szoktak az nagyon gyakran a szexualitásban megélt harmónia, amivel kapcsolatban fontos, hogy merjenek nyíltan beszélni a pár tagjai. Aztán a szerelem, a szeretet. A humor szokott még felmerülni, ami tényleg egy nagyon jó megküzdési eszköz a nehéz helyzetekben. A nevetésnek felszabadító ereje lehet, és az állandó kommunikáció, hogy merjünk beszélni arról is, ha valami nem működik olyan jól köztünk.

M.N.: – Erre nem igazán állnak rendelkezésre jogi eszközök. Én azt gondolom, amit a házasságkötés előtt vagy a házasság alatt meg lehet tenni, hogy harmonikusabbá váljon az az, hogy a vagyoni kérdéseket szerződéssel rendezik a felek, mert - a tapasztalatom szerint - sok esetben ez frusztrációt okoz a felek számára már a házasság előtt vagy alatt. Ez elég furán hangzik, olyan, mintha a házasság csak a pénzről szólna, viszont sok problémától tud megóvni minket egy vagyonjogi szerződés.

Mivel nyújt többet egy házasság az együttélésnél?

Z.D.: – Valaki azt mondaná, hogy semmivel, mert nem ad hozzá a papír semmit. De nagyon sokszor látjuk, hogy valakinek mégis egy magasabb szintű elkötelezettséget hoz, amikor van egy jogi összetartozás is. Ezáltal nehezebb lenne szétmenni és motiváltabbak vagyunk arra is, hogy mindent megtegyünk a kapcsolatért. Míg az együttélésnél lehet, hogy az első nehézségnél feladjuk, addig egy házasságban megéljük azt, hogy mennyi macerával is jár egy válási procedúra és futunk még néhány kört a kapcsolatért.

M.N.: – Abszolút az öröklés, amit ki tudnék emelni, és megint a vagyonjoghoz kell visszakanyarodnom. Az élettársak, akik együtt élnek egy érzelmi, gazdasági közösségben, ők egymás után nem fognak örökölni, csak végrendelettel. Ez a köztudatban nincs is benne sajnos. Sok esetben azt hiszik, hogy az egész életüket leélték házasság nélkül, szeretik és tisztelik egymást, automatikus lesz az öröklés egymás után. Amikor az egyik fél elmegy, kiszolgáltatott helyzetben ott marad a másik, mert semmit nem fog örökölni a törvényes öröklés rendje szerint. Ezt ugye ki tudjuk küszöbölni egy végrendelettel, de ha a törvényes öröklést nézzük, az élettársak egymás után nem örökölnek. A vagyoni osztozkodás az élettársaknál kicsit bonyolultabb, viszont ez nagyon messze vezet.

Házasság esetében, ahogy a házasság létrejötte egy ceremóniához kötött, a vége is egy többletet feltételez, ez az, amikor a bíróság felbontja a házasságot.