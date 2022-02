A többrészes kutatássorozat fókuszában Győr és Sopron mellett Székesfehérvár és Dunaújváros állt, a témát pedig a hírek iránti érdeklődés szolgáltatta.

Az NMHH megbízásából végzett felmérésből az derül ki, hogy a vizsgált médiatípusok közül a nyomtatott sajtó az, ahol a helyi újságok erősebbek tudnak lenni az országos terjesztésű lapoknál. Mindemellett az is látszik: a helyi tartalmakat továbbra is követik az emberek, csak sokszor más platformon, jellemzően online. Érdekesség, hogy a két megyei városban, Székesfehérváron és Dunaújvárosban a magyarországi politika, az országos jelentőségű események is jobban érdeklik az embereket. Mi több, az ország és a világ dolgairól szóló hírek Fehérváron és Dunaújvárosban foglalkoztatják leginkább az embereket: 46 és 48 százalékukat. E két városban az országos események iránt jobban érdeklődők aránya kétszer akkora, mint a helyi események iránt intenzívebben érdeklő dőké: 15–30 és 14–29 százalék – írták.