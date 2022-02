Kezdődik az országgyűlésikép­viselő-választás és a vele egy napon rendezett országos népszavazás hivatalos kampánya a választási eljárási törvény értelmében – tájékoztatott az MTI. Ekkor lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is. A választási kampány időszaka végéig, a szavazás befejezéséig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét is.

A képviselőjelöltek legkorábban a szombati napon vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választók „képviselőjelölt-jelölteket” ajánl­hat- nak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az or­szág­gyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi. Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra nem használhatja fel senki. Az ajánlások érvényességét – azt, hogy a választópolgár adatai megegyeznek a szavazóköri névjegyzékben szereplő adatokkal, illetve hogy a választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben ajánlott-e jelöltet – a választókerületi választási iroda ellenőrzi. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, február 25-én 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb február 26-án 16 óráig.

Aki ezeket a határidőket elmulasztja, ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.