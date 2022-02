– Amit kifogásoltak, azt megoldottuk, azaz a kérdéses téglákat eltávolítottuk, illetve a téglák helyén a problémás területet az elmúlt hétvége vasárnapján a kivitelező befoltozta, bevakolta. Emellett a szükséges vakolatrészeket is leverettük – mondta telefonon lapunk megkeresésére, Tímár Sándorné. Az ott lakó és korábbi közös képviselő kiemelte, ez még csak úgymond tüneti kezelés volt, a balesetveszélyt hárították el, az egész társasház tatarozásra szorul, szeretnék ezt megtenni, ehhez azonban nagyobb anyagi támogatásra van szükségük. Emiatt az önkormányzat segítségét is kérik.

– A február elején tartott közgyűlésen jóváhagyták a fehérvári felújítások támogatását. Ennek okán be is szereztük a szükséges okmányokat a hivataltól. Jelenleg a kivitelezést végző vállalkozó árajánlatára várunk, hogy azt is csatolhassuk a későbbiekben a kérvényünkhöz. Nagyon bízunk a pozitív elbíráslásban. A lakóközösség nevében is mondhatom, hogy mindent megteszünk a felújítási munkálatok megkezdéséért.