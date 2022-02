Nemrég a településre látogatott Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője, hogy meggyőződjön az Úrhidán zajló fejlesztésekről. Beszámolójában a következőképp fogalmazott: – Teljessé válik a Kossuth utca csapadékvíz-elvezetése Úrhidán. Bognár József polgármester szerint, ahogy a beruházás is több munkát érint, a hasznossága is többes. A vízrendezés mellett új járda és út is készül. A vízbetörések megszűnésen túl biztonságosabban lehet közlekedni, és a település arculata is teljesen barátságos lesz – írja a képviselő.