Lapunk néhány héttel ezelőtt beszámolt a település egyik év eleji programjáról, melyet a magyar kultúra napjának alkalmából rendeztek. Ekkor a Móricz Zsigmond Művelődési Ház ablakai mesefákkal népesültek be, melyek egy-egy mesét rejtettek.

– Az idei év első nagyobb rendezvénye ez a mesefa-kiállítás volt, mely egyben egy feladványt rejtett. Majd ezt követte egy szövegértő verseny, melyet a helyi általános iskolának rendeztünk meg. Itt korosztályonként mérhették össze a gyermekek a tudásukat – meséli Anett, majd izgatottan áttér a mostani hónap nagy eseményére, a farsangra. Kollégáival ugyanis lelkesen készülnek a jövő heti fánksütésre és kézműves foglalkozásra, ezt azonban még megelőzi egy amolyan beharangozó retró vetélkedő, ahová már most hét csapat regisztrált. Óvónők, pedagógusok, nyugdíjasok és hivatali dolgozok idézik fel a 80-as és 90-es évek eseményeit egy-egy rejtvény formájában.

No, de miért írtuk, hogy beharangozó? Mert a nagy „durranás” szombaton lesz, amelyet ezúttal szó szerint kell érteni: valóban durranás lesz, a motorok kipufogói legalábbis biztosan durrogni fognak, a járműveket elszánt, jelmezbe öltözött felnőttek fogják vezetni.

– A téltemető farsangi mulatságunk február 19-én veszi kezdetét. A látványos motoros felvonulás mellett tervezünk egy jelmezes körsétát is a településen. Remélem, minél több család ellátogat. Végül a napot egy kellemes hangulatú táncházzal zárjuk – tette hozzá.

Azt is megtudtuk továbbá, hogy nem volt mindig ennyi rendezvény a művelődési házban vagy annak szervezésében. Ez az utóbbi néhány hónapban lett ennyire gyakori. Kérdésünkre, miszerint mi lehet ennek az oka, Anett elmondta, hogy szerinte a járványhelyzet is közbeszólt. Úgy véli, színes és széles körű eseményekkel, programokkal kell ellátni a helyieket. Úgy igyekezett ezt elérni, hogy fokozatosan egyre több foglalkozást és szakkört hirdetett délutánonként a művelődési házban. Úgy gondolja, hogy a lakosoknak nagy igényük van a közösségteremtő kezdeményezésekre, ezért a programokat is úgy próbálják összeállítani, hogy a szórakozáson túl akár barátságok alakulhassanak ki a lakók között. Mára már elérték, hogy szinte ki is nőtték az épületet, hiszen rengeteg délutáni tevékenységnek biztosítanak helyszínt, sőt még többet terveznek. Hamarosan indítanak egy gyermeknéptánccsoportot és egy felnőtt szabóvarró-szakkört. Terveik szerint minden hónapban két vagy három rendezvényt szeretnének az állandó délutáni foglalkozások mellett. A nemsokára esedékes nőnapkor egy stand up előadás van kilátásban.