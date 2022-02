Vidéki származásom miatt talán nem kellene, hogy távol álljon tőlem a hasonló esemény. Ennek ellenére, bevallom, soha még csak egy disznóvágáson sem voltam. Nem tudtam, mire számítsak, egészen addig, míg át nem léptem a Felsővárosi Közösségi Ház küszöbét. Az épületbe érve már kiszűrődött a beszélgetések zsivaja és egy idős hölgy dallamos, vidám zongorajátéka. Bár nem volt rosszkedvem, amikor megérkeztem, de kimondottan felüdített az atmoszféra, amibe csöppentem. Majd Bognár Mária, a mulatság fő szervezője lépett oda hozzám. Bárcsak átadhatnám a kedélyességének csak egy kis részét is, Önöket is felvidítaná. No de visszatérve a disznótorra és a finomabbnál finomabb fogásokra, melyeknek még fantázianevet is adtak. Véres-májas Hurka Gyurka, Kolbász Karcsi, Savanyú Sanyi, Kenyér Kázmér és Boros Bandi, ezekkel a kitalált kreatív ételnevekkel várták vendégeiket.

Igaz a mondás, hogy nem csak a húszéveseké a világ! Forrás: Pesti Tamás/ Fejér Megyei Hírlap