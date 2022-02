Már közel két éve, 2020-ban elkezdődött a cég Csalára költözéséhez szükséges javítóműhely építése. Az épület elkészült, a javítási tevékenység elkezdése azonban a kiköltözésig még várat magára. Ez idő alatt az új épület adminisztratív feladatok ellátásának ad helyet. Várhatóan idén tavasszal befejeződik az irodaépítés is, így a két cég – Depónia Kft. és Continous Nova Kft. – Csalára költözése már az idei év első felében megvalósulhat, ami a működés hatékonyságában, a folyamatok kontrollálhatóságában és a szervezettség fokozásában is hatalmas mérföldkő.

„A költözés soha nem látott fejlesztést jelent a cég életében. Technikai felszereltségünk, a létesítményeink színvonala és az elhelyezési körülményeink a nemzetközi elvárásoknak is meg fognak felelni.” – olvasható a város képviselő-testülete által elfogadott 2022. évi üzleti tervben, amely arra is kitér, a bizonytalan tényezők ellenére is stabil és eredményes működésre számít a vállalat.

A szakmai feladatokat tekintve a hulladékok saját létesítményekben végzett kezelésében és a saját kezelés arányában is jelentős változás várható az új létesítmények beüzemelésével. A vegyes hulladékot két helyre szállítja a cég: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékai a csalai központba, míg a Depónia által kezelt Pest megyei településeké Tatabányára kerül. A vegyes hulladékokat tekintve mintegy 50 százalékkal növekszik a saját kezelés mértéke. A szelektív hulladékok esetében a saját kezelés mértékének növekedése még nagyobb lesz idén: a korábbi 70 százalék helyett immár a csomagolási hulladékok teljes mennyiségét helyben dolgozzák fel. A változások a szakmai kihívásokon felül jelentős erőforrás-növekedést igényelnek, elsősorban a fizikai dolgozók és termelésirányítók tekintetében. Az évek óta fennálló munkaerőhiánnyal azonban jelenleg is meg kell birkóznia a szolgáltatónak.

– A fizikai dolgozók által végzett nehéz munkára egyre kisebb eséllyel találunk alkalmas munkavállalókat. Továbbra is bérelt munkaerővel kell kiegészítenünk munkaerő-állományunkat. A szellemi foglalkozású munkatársak esetében gondot jelent a kvalifikált munkaerő megnyerése és megtartása, elsősorban a piacinál alacsonyabb bérezés miatt – olvasható a vezetői összefoglalóban.