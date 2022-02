Kiss László borász és kertészmérnök volt, Pázmándon élt, a Hungarovin, majd a Tokaj Kereskedőház Zrt. vezérigazgatójaként. Nagyszerű szakemberként vezette Pázmándon is a pincészetet, ahol posztumusz díszpolgári címet is kapott. Ezen a bormustrán, amely immáron hagyomány is Pázmándon, több mint félszázan vettek részt. Borászok és gazdák, akik hobbiból termelik a finom nedűt, találkoztak a falu egyik vendéglőjében. A telt házasnak mondható mustrán több mint száz, 2021-es borokat kóstolhattak meg a kiváló borász szakemberek, akik egyben élelmiszeri, egyetemi tanárok is, a szőlősgazdákkal. Nem verseny volt ez, itt a profik a kóstolások után segítettek a borosgazdáknak, akik otthon hobbiból termelnek.

A választék sokrétű volt, mert mindenki elhozta a saját termelői borát, hogy összehasonlítsák egymás nedűjét. Így került a díszvacsora közben és utána is az asztalra a vegyes fehér, a fajtaborok és rozék, valamint az elmaradhatatlan vörösek is. Azt már meg sem kell említeni, hogy a szakmai estén jókedv és vidámság, kiváló hangulat volt, hiszen az „alapokat” mindenki maga hozta, amelyre büszke is lehetett…