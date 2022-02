Több foglalkozási helyszínen teljesítették blokkosított ezredszintű kiképzési feladataikat az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred katonái az idei első, általános katonai kiképzés keretében. Legmozgalmasabbnak a február 14 és 18 között lebonyolított kiképzési elemek közül a bakonykúti MH BHK Berki Ferenc gyalogsági lőtéren zajlott lövészet ,,ígérkezett”, ahol a fehérvári honvédek fegyverismereti, lőelőkészítő foglalkozás során, előbb, a cseh licensz alapján gyártott, 5,56 milliméteres CZ Bren-2 gépkarabéllyal, majd a Magyar Honvédség új maroklőfegyverével, a 9 milliméteres CZ P 09 pisztollyal frissíthették fel meglévő háttértudásukat.

Rögtön ezután, békeműveleti lőgyakorlaton, éleslövészeten bizonyíthatták be, mennyire jártasak a begyakorolt mozzanatokban. Mindezt könnyített menetfelszerelésben, rohamsisakkal kellett teljesíteniük. A katonák az ilyenkor szokásos, hatkilométeres menetgyakorlatukat, az úgynevezett ,,azimutmenetet” is maradéktalanul ,,kitaposták” az évszaknak megfelelő hadi gyakorló öltözetben.

Annak ellenére, hogy a lőfeladatokat végrehajtó állomány felkészülési szintje különbözik, a lövészetvezetők figyelmességére, segítőkészségére mindenki támaszkodhatott, aki úgy érezte, több gyakorlásra van szüksége.

Forrás: Dömsödi Richárd ha.

Az alakulat éves munkaterv-ütemezése alapján, a lőgyakorlaton túl tereptan ismereteket is átvettek felkészítésükkor: ennek keretében tájolóval és térképpel végrehajtható műveleteket ismételték át. Mivel valamennyi körülményben nélkülözhetetlen az életmentéshez szükséges tudás, az ön- és kölcsönös egészségügyi segítségnyújtásban is be kellett mutatniuk képességeiket.

A cseppet sem egysíkúra tervezett kiképzésbe fegyvermegtartásról szóló gyakorlatot, munkavédelmi oktatást és katonai közelharc-kézitusát is beterveztek az ismétlődő kötelező foglalkozások keretében. Emellett, vegyivédelmi, árvízvédelmi és tálcatűz oltási, kárelhárítási gyakorlatot is végre kellett hajtani – utóbbit a Fejér Megyei Katasztrófavédelem közreműködésével.

Forrás: Dömsödi Richárd ha.

A blokkosított kiképzés a honvédségnél kulcsfontossággal bír, hiszen a székesfehérvári 43-as alakulattól számos katona teljesít szolgálatot békeműveleti nemzetközi színtereken, ahová kizárólag a békeműveleti lőgyakorlat teljesítését követően utazhatnak ki.