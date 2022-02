A ciszterci gimnáziumban kezdett építkezés alapkövét 2018 márciusában rakták le, az új épület legmagasabb pontját – amihez kapcsolódóan szokás bokrétaünnepet tartani – tavaly novemberben érték el. Az ünnepet azonban csak pénteken tartották meg. Az eseményen részt vett többek között Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős államtitkára, Cser-Palkovics András polgármester, Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, valamint Bérczi László Bernát, zirci apát.

Az ünnepen Soltész Miklós hangsúlyozta, a fehérvári ciszterci gimnázium megújulása egy olyan összefogás eredménye, amelynek nemcsak az érte lobbizó apátság, a terület országgyűlési képviselője és a város polgármestere a részese, de a munkát tevőlegesen végző cég tervezői, mérnökei és többi alkalmazottja is. Az államtitkár arról is beszélt, hogy 12 éve volt egy ígéretük, miszerint a kormány szövetséget köt a magyar építőiparral, az iskolákkal és azok fenntartóival, amelyet maradéktalanul be is tartott. A pedagógus-béremelésen felül az intézmények technikai háttere és az épületek minősége is jelentősen javult. Azt is kiemelte, hogy országszerte ma is számos állami iskolafelújítás zajlik – 940 helyszínen több mint 350 milliárd forintot fordítanak az intézmények megújítására. Hozzátette, 2013 óta 1161 tornaszoba, 598 tornaterem és 23 tanuszoda épült, és további 87 új tornacsarnok és 58 tanuszoda építése is folyamatban van.

Vargha Tamás ország­gyűlési képviselő köszönetet mondott a kormánynak a 4,3 milliárd forintos támogatásért, amelyből az iskola megújulhat. Cser-Palkovics András hozzátette: a ciszterci nagyon jó iskola volt a múltban, nagyon jó iskola most is, és a bővítéssel minden adott lesz ahhoz, hogy ez így legyen a következő évtizedekben is.

A munka a terveknek megfelelően halad, így várhatóan idén őszre elkészül az újjáépülő díszterem, a tornaterem és az ebédlő, év végére pedig a 12 újonnan épített tanterem is.