Czettl Andrea elmondta, a szervezők úgy döntöttek, minden előzetesen befizetett nevezési díjból ezer forintot ajánlanak fel a SZETA részére. Január 31-ig összesen 178 nevezés érkezett a két versenyre, amit kiegészítettek, így összesen 200 ezer forintot adtak át az alapítvány kurátorának, Zugor Zsuzsannának. A kurátor elmondta, az adományozók általában karácsony környékén a legaktívabbak, ezért különösen örülnek minden évközi kezdeményezésnek. A most kapott összegből nagyjából a húsvétig tartó időszakban tudják kipótolni a napi élelmiszerosztáshoz szükséges forrásaikat.

A SZETA általában 3-5 ezer forintos – tartós és mindennapos árucikkeket tartalmazó – élelmiszercsomagokkal támogatja a rászorulókat, és jelenleg mintegy ezer kisgyermekes vagy nagycsaláddal, valamint egyedülálló idős és beteg emberrel áll kapcsolatban.

Czettl Andrea azt is hozzátette, szeretnének továbbra is segíteni, várják a márciusi és a májusi versenyre a nevezéseket. Ezen felül úgy döntöttek, a május 8-i félmaratonon a SZETA standot is felállít a verseny helyszínén, ahol át lehet adni az adományokat. Elsősorban tartós élelmiszereket várnak.