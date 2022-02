Ahogy a hírekből hallhatjuk, a hazánkra gyakorolt nyomás egyre nő: az Európai Unió bürokratái azon munkálkodnak – politikai és gazdasági zsarolástól sem visszariadva –, hogy kényszerhelyzetbe hozzák Magyarország kormányát a fiatalkorúak védelmére hozott törvényi rendelkezések visszavonását követelve, ami pont arról szólna, hogy megvédje az utókort az LMBTQ aktivistáival szemben.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke, Kónyi-Kiss Botond előadásában egyenesen sötét erők szervezett munkájának nevezte az LMBTQP lobbiját.

A Fejér Szövetség a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnökét, Kónyi-Kiss Botondot kérte fel arra, hogy elemezze az LMBTQ lobbiját. A kiválasztás nem véletlen, hiszen az általa képviselt szervezet aktivistái nem egyszer, és az elsők között akadályozta meg sikerrel az „érzékenyítés” látszólagosan szép kifejezése mögött megbúvó és egyre arcátlanabb LMBTQP propaganda térnyerését kiskorúak neveléséért felelős intézményekben, óvodákban és iskolákban egyaránt.

A mozgalom alelnöke előadásában végigjárta az LMBTQ térhódítását és vezérelvét világszerte, fókuszba helyezve hazánkat. Mint mondta, mindig egyre többet és többet akarnak, ezért nem szabad engedni nekik!

A vendégek megdöbbenve hallgatták az előadást Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Kiemelte, hogy kezdetben a meleg felvonulásokkal, hazánkban az úgynevezett Budapest Pride-dal indult útnak még 1997-ben, majd egyre inkább szélesedett. Nemcsak a „meleg büszkeség napját”, azaz időtartamát bővítették ki már pride-hónapra, hanem annak tartalmát is (így alakult ki az LMBTQ). Itt már korántsem csak a homoszexuálisokról van szó, hanem a biszexualitásról, a transzneműségről, sőt a pedoszexualitásról is, amely a pedofília szofisztikált verziója. Véleménye szerint egy olyan propagandahálózat működik globálisan az egész világra kiterjedően, melynek célja a vallási, nemzeti és nemi identitás lerombolása. Mint mondta, a kormány megtett egy helyes lépést a gyerekek védelmében, de fontos, hogy mi is immunizáljuk magunkat és megvédjük a családot mint intézményt.

Emellett szót ejtett a Soros-hálózatról, ami igenis létezik, és külföldről finanszírozza tízmilliókkal a hazai LMBTQP-szervezeteket.