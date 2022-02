A Székesfehérvári Tankerületi Központhoz tartozó, ének-zenei irányultságú Kodály-iskola régi épülete 1943-ban épült, s ugyan van egy újabb épületszárnya is, mindkettőre ráfér a felújítás.

Ehhez nyert a fenntartó uniós forrásból 483 millió forint támogatást pár éve. A projekt a nyílászárócserét, a régi épület tetőtere egy részének felújítását, abban tantermek és kórusterem kialakítását, valamint új tornaterem, táncterem építését tartalmazza. Szükséges azonban a homlokzatfelújítás is, és – mivel a nyertes pályázatból valamiért kimaradt – a vasút felé néző épületrész tetőterének és az újabb épületrészhez vezető függőfolyosó tetejének a felújítása is – tudtuk meg Kneifel Imre igazgatótól, akit a nagyjából egy éve kezdődött, tizenöt hónapra tervezett munkafolyamatról kérdeztünk.

Mint az igazgatótól, ­Kneifel Imrétől megtudtuk: a fehérvári önkormányzat közbenjárásának köszönhe­tően sikerült pénzt szerezni az utóbb említett (tetőfelújítási és homlokzatfelújítási) feladatokhoz is. A most folyó, uniós projektben szereplő munkálatok befejezése idén májusban várható, és úgy tűnik, hogy a kisebb csúszások ellenére, utólagos tervezési pontosításokkal sikerül tartani a határidőt. A tornaterem a felújított részekkel a tervek szerint ősztől lesz használható. A ­következő munka­folyamatra, tehát a homlokzatfelújításra – amelyben szigetelés nem szerepel – és az elmaradt tetőrészek fel­újítására akár ezzel párhuzamosan is sor kerülhetne – tette hozzá Kneifel Imre, aki azonban erről nem tudott pontos információt adni. Ahogyan arról sem, hogy vajon ugyanaz lesz-e a kivitelező, mint aki most dolgozik az iskolán (velük elégedettek).

Azt viszont elmondta: természetesen örülnek, hogy végre megújul az épület. Az ezzel járó kellemetlenségeket elviselik tanárok és diákok egyaránt.

A székesfehérvári önkormányzatnál érdeklődve ezt a választ kaptuk: az iskolának biztosított plusztámogatást (nagyságrendileg 400 millió forint keretösszeg) egy decemberi kormányhatározat keretében, azaz központi költségvetésből ítélték meg. Ez egy nagyszabású, oktatási intézmények felújítását célzó programcsomag részeként finanszírozott beruházás. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást írnak ki. (Ez a jelenleg zajló beruházáshoz képest egy teljesen új eljárás keretében történik.) Az önkormányzat már meg is kezdte a megvalósítással kapcsolatos feladatokat. Ennek előkészítése zajlik, ám májusig biztosan nem zárulnak le a munkálatok, hiszen a közbeszerzési eljárás sikeres végigvitele után kerülhet sor a szerződéskötésre, a felújításra.