A Zámolyért Baráti Társaság a Zámolyi Mezőgazdasági Zrt. volt dolgozóiból, mai nyugdíjasaiból áll. A cég elnöke, Nyakas Ferenc nem engedte el végleg a dolgozók kezét, sőt rendszeres támogatást is nyújt számukra. Erre jó példa az, hogy a hét éve alakult csapat harmadik alkalommal tartotta meg a csapatépítésre és a jövőbeli közös események előkészületeire is alkalmas zámolyi disznótort, s az esemény költségeinek felét a volt munkáltató vállalja. A 21 fős társaság alelnöke, Takács József azt mondta:

– Azzal a szándékkal alakultunk meg, hogy legyen egy fórum, ahol megbeszélhetjük a problémáinkat, vagy éppen megszervezhetjük a közös feladatokat. Gyakran megyünk kaláka jelleggel egymáshoz fát vágni, és persze nemcsak együtt dolgozunk, együtt ünnepelünk is, névnapokat, a csapat alakulásának napját, és még sorolhatnám. Társadalmi szerepvállalásuk azonban nem merül ki abban, hogy kéthetente összejönnek a faluházban. Rendszeresen részt vesznek a helyi önkormányzat rendezvényein, és az elsők között fogadják a felvidéki testvértelepülés, Búcs küldöttségét is. Szombaton délután öt előtt aztán összeült az új tagok fogadására is nyitott társaság, és közösen elfogyasztották a lassú tűzön főtt húslevest, a toros káposztát, a hurkát, a kolbászt, a pecsenyét.

Aki végig tudta enni a menüt, az házi készítésű hájas süteményt is kapott.