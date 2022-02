– A Civil Közösségi Szolgáltató Központ évente két nagyobb véradási akciót szervez országosan a tavaszi és az őszi időszakban. Ezekre az alkalmakra több csatornán keresztül is igyekszünk felhívni az emberek figyelmét, és úgy gondolom, általában sikerrel is zárjuk a kampányokat – mondta a szerda délutáni véradás kezdetén Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke, aki hozzátette, a személyes érintettség – például egy irányított véradás – sokat számít abban, valaki elmegy-e vért adni, netán rendszeres véradóvá válik.

A civil véradáson nemcsak megjelent, de vért is adott Molnár Tamás városi képviselő, illetve Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is. Utóbbi elmondta, amit sokszor és sokat hangoztatunk, de nem lehet eléggé hangsúlyozni: egy véradással három ember életét menthetjük meg. Hozzátette, a véradásban is fontos a helyi közösségekben a cselekvő egyének szerepe. Ezért a közgyűlés elnöke mindenkit arra buzdít, aki teheti, adjon vért!

A Civil Központban többnyire a rendszeres véradók jelentek meg. – Minden alkalommal itt vagyok, amikor tehetem, évek óta adok vért – mondta egy férfi, aki azt is elárulta, A, Rh-pozitív a vércsoportja. Szerdán azonban mégsem feküdhetett fel a véradó ágyra, mert – ahogy az a helyszínen kiderült – éppen magas volt a vérnyomása. Szerencsére jöttek további önkéntesek is, így Király Annamária, aki szintén rendszeres véradónak számít. A héten az első civil véradást hétfőn Sárbogárdon szervezték, amire 37-en mentek el. A fehérvári alkalomra 40-50 főt vártak. A civil véradás pénteken, Móron zárul.