A fejleményekről az egyik szervező számolt be lapunknak, aki többedmagával, a váli szülőkkel, a falu népével és a váli önkormányzattal összefogva mertek nagyot álmodni. A nagyratörő tervek szövögetését tettek követték: a különböző események sora egy szeptemberi hétvégén, az I. Jótékonysági rendezvény a váli játszótérért programban csúcsosodott ki, ahol több millió forint gyűlt össze. Több százan vettek részt a jótékonysági futással induló rendezvényen, amelyet színpadi műsorok és koncertek követtek, miközben kirakodóvásár és gyermekeknek szóló programok zajlottak. Az elmúlt fél esztendőben történt felajánlásoknak hála pedig a jó idő beálltával elindulhat a kivitelezés is.

– Hamarosan elkezdődik a tereprendezés, majd a már decemberben megrendelt elemek – körforgó, mérleghinta, mászó- és egyensúlyt fejlesztő kocka – telepítése, nem beszélve a kalandvárról, amely fák között, a nyári hűvösben várja a gyerkőcöket. Mondanom sem kell, hogy óriási az izgalom – kezdte beszélgetésünket a névtelenséget kérő szervező, majd egy másik, a vele párhuzamosan futó projektről is beszámolt.

– A váli önkormányzat egy kondipark telepítésére is eredményesen pályázott, amely szintén tavaszra készülhet el, ráadásul közvetlenül a játszótér mellett. Így amíg a gyerekek játszanak, addig az édesanyák edzhetnek mellettük, formában tartva magukat – tette hozzá örömmel.

Beszélgetésünk végén elújságolta, az ünnepélyes átadó időpontja is ismert: – Május 21-én lesz a hivatalos játszótérmegnyitó, de bízunk benne, hogy már korábban is használatba vehetik az eszközöket a gyerekek és szüleik. Ezenfe­lül ezen a remélhetőleg napfényes májusi napon ismét színes programokkal készülünk, köztük a „Csak 1 kör Vál körül!” futással, amely kibővül egy bringakörrel is: a befolyt felajánlásokból ivókutat és egy mászópiramist szeretnénk még telepíteni, ezzel téve teljessé a váli játszóteret. Köszönjük az eddigi és a jövőbeni segítséget is! – zárta gondolatait. KZ

Ismét élettel telik meg a település játszótere május 21-én

Fotó: NN