A beszélgetés fő témája a közelgő választás és annak tétje volt, ugyanakkor a szomszédunkban zajló háborút is érintették a beszélgetés résztvevői. Rákay Philip köszöntőjében hangsúlyozta, azért jött el ismét, mert úgy gondolja, jó néhány olyan dologról érdemes beszélgetni, amelyek az eddigi egyik kampány során sem kerültek elő.

Rákay Philip elmondta, álláspontja szerint a választás tétje az, hogy megmarad-e a hazánk. – Hogy marad-e a hazánk annak, aminek mi rajongásig szeretjük, gyönyörű nyelvünkkel, a kultúránkkal, a történelmünkkel, a mögöttünk hagyott évezreddel, annak minden kudarcával és közös sikerével, az előttünk járó nemzedék csodálatos tetteivel. Hogy marad-e egy olyan ország Magyarország, amely maga döntheti el, szuverén, önálló államként, hogy hogyan szeretné élni az életét – sorolta az est vendége.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, ha a baloldal kerül kormányra, mindez veszélybe kerül. Mint mondta, az ellenzék egy olyan világkormányban gondolkodik, amelynek lényege, hogy minden nemzet híguljon fel, éppen ezért támogatnák azt is, hogy 34 millió migránst telepítsenek Európába. Miért lehet ez érdekük, tette fel a kérdést Rákay Philip, amit meg is válaszolt: a betelepítettek 34 millió fogyasztót jelentenek, amivel egyértelműen gazdasági és ezen keresztül politikai célok vezérlik azokat, akik ezt támogatják.

Vargha Tamás hangsúlyozta, a 2002-ben tartott választás két forduló közötti két hétre kell emlékezni, és azzal a lelkülettel ráfordulni a mostani választásra. Mint mondta, Székesfehérvárt többször elveszítettük a történelem során, de vissza is szereztük. – A Bazilika újjáépítése azért fontos, mert egyszer már elvesztettünk egy templomot, amit akkor nem volt erőnk megtartani, de most van – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette, most saját országunkat kell megóvni, megvédeni, hogy mi magunk dönthessük el, kivel és hogyan szeretnénk együtt élni.

A beszélgetés résztvevői kiemelték Márki-Zay Péter azon kijelentéseit, amikben arról beszélt, hogy magyar fegyvereket és magyar katonákat kell Ukrajnába küldeni, és hangsúlyozták Orbán Viktor nyilatkozatát, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, mert a magyar emberek biztonsága a legfontosabb.