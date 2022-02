Az elismerések átadására 2022-ben is sor kerül, csakúgy, mint az ezt megelőző hét évben. Erről tartott kedden délután sajtótájékoztatót Róth Péter, a megyeszékhely alpolgármestere, Németh László, az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért kurátora és Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem Fejlesztő Szociológia Kutatótanszék vezetője.

Az alapítvány és az önkormányzat közös összefogásával azokat a helyi vállalkozásokat és cégeket részesíti díjazásban, amelyek tevékenységük során szem előtt tartják a felelősségteljes és etikus piaci magatartást. Idén is három kategóriában – kereskedelem, szolgáltatás, gyártás – várják a jelöléseket, egészen március 10-ig. Az alpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a város és a benne élők érdekeit szolgáló hosszú távú terveiket csakis úgy tudják kivitelezni, ha összefognak, melyre példa a jelen kezdeményezés is. Ennek értelmében ő csak biztatni tudja a lakosokat a jelölésekre. Majd az alapítványt képviselve Németh László is szólt az értünk dolgozó etikus kereskedőkről.

– Nyolc évvel ezelőtt, amikor útjára indítottuk a szakmai díjazást, az volt a célunk, hogy mi is adjunk valamit azoknak, akik nap mint nap értünk dolgoznak. Úgy gondolom, hogy meg kell becsülni azokat az embereket, akik az etikus kereskedelem hírnevét öregbítik – fogalmazott.

Az eseményt végül a tanszékvezető zárta gondolataival.

– A díjak mindig olyan örömforrások, amelyekért érdemes egész évben dolgozni. Az idei év díjazása annyiban más, mint az előzőek, hogy a több mint negyven szempontból álló kritériumrendszer, mely szerint értékeljük a jelölteket, kibővült. 2022-től a jelölt vállalkozások és cégek online jelenlétét is figyelni fogjuk – mondta.