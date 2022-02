Persze ideiglenesen. Az 1998-ban ültetett gömbkőrisek ugyanis a legtöbb helyen már kinőtték a rácsaikat, ahogyan a gyökérzetük növekedett, s egyre inkább megemelte az azt korlátozó készítményt.

„A fák gyökérrendszere az épített környezetben nem úgy nő, mint egy erdőben. A rácsok belső fele pedig elérte már a gyökérnyaki részt. Volt olyan fa is, melynél már bele is nőtt a gyökérnyak a rácsba, ezért volt szükséges ez a munka” – indokolták Székesfehérvár városi portálján. A faveremrácsok alapvetően védik a fák gyökérzónáját, miközben a burkolattal egy szintbe helyezve járható felületet biztosítanak a fák közvetlen közelében. Azzal, ahogyan a fa növekedett, a rács nemcsak neki, de a közlekedőknek is veszélyt jelentett a síkból kiemelkedve.

Helyettük most geotextíliára tett bazaltkő került a városgondnokság szakemberei által. Ez a kavicsburkolat nem gátolja a fák további erősödését és a csapadékvíz talajba jutását, ugyanakkor megszünteti a botlásveszélyt, és hozzájárul az egységes belvárosi arculat fenntartásához is – szögezik le a honlapon.