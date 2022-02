Készül a színház

A második világháború során, 1944-ben a nagy múltú Vörösmarty Színház teljesen kiégett, ám a széles körű társadalmi összefogásnak köszönhetően 1962 telén már nagyban folytak a munkálatok az új épületben a nyitásra, amelyre – mint a későbbiekben kiderült – 1962. november 7-én kerülhetett sor. A hatvan évvel ezelőtti február 8-i tennivalókról egy rövid tudósításban számoltunk be. „Igen. Voltunk a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Ha elő adást nem is láthattunk még, lát tuk a nézőteret, az erkélyt, amelynek munkáival jól haladnak. A földszinten már kész az ülések tartóváza, az erkélyen pedig éppen azt hegesztették. Jelenleg a színpadi részt építik, ahol lenyűgöző látványt nyújt a zsinórpadlás állványerdeje. Reméljük, ebben az évben már előadást is láthatunk Székesfehérvár eme épülő büszkeségében!”

Tombolt a járvány

Harminc évvel ezelőtt az influenza tetőzéséről írt többek között a megye vezető hírlapja. Ahogy akkor fogalmaztak, „ma már nincs olyan megyéje Magyarországnak, amelyből ne számoltak volna be influenzajárványról”. A lakosság több mint két százaléka szenvedett ekkor influenzaszerű megbetegedésben, azaz összesen 235 ezren kapták el a fertőzést. „Dunaújvárosban és környékén mérséklődött az influenzajárvány, Fehérváron és környékén, valamint Móron azonban most tetőzik – mondta el Ferencz Péter megyei tiszti főorvos. Az elmúlt napokban Dunaújvárosban kétezer új influenzás megbetegedést regisztráltak. Székesfehérváron ezerrel, Móron pedig háromszázzal emelkedett a fertőzöttek száma. A megyei tiszti főorvos ennek következtében a megye valamennyi kórházában teljes látogatási tilalmat rendelt el.”