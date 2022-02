„A Varga-csatornában nem ipari jellegű szennyezés történt, az idegen anyag összeállt a víz felszínén. A csatorna a Gajába ömlik, utóbbinak komoly ökoszisztémája van, melyre fenyegetést jelent minden szennyezés. Ipari jellegű szennyezés történt a Gugásvölgynél, a felsővárosi gödör gyűjtőcsatornájában” – írta Cser-Palkovics András. „A szakemberek mindkét esetben elvégezték a szükséges teszteket és beavatkozásokat, a nagyobb bajt sikerült megakadályozni. Az első esetben sikerült megtalálni a tettest, aki ellen hatósági eljárás indult. A második esetben is mindent megteszünk azért, hogy megtaláljuk a felelőst! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ügyeljünk és védjük vizeinket, környezetünket. Édesvízkészletünk az egyik legfontosabb természeti kincsünk, azt bármilyen módon károsítani óriási felelőtlenség! Vigyázzunk a városunkra, vigyázzunk a jövőnkre!”

A Fejér Megyei Hírlap is nyomozni kezdett. A következőket firtattuk: Amennyiben nem ipari szennyeződés történt, milyen jellegű volt a szennyeződés? Mi történt a Varga-csatornánál, illetve a felsővárosi gödörnél? Milyen beavatkozás történt? Az első esetben a tettes neve nyilvánosságra hozható-e? Meglelték-e a második esetben az elkövetőt?

Forrás: Közösségi oldal

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól úgy értesültünk, hogy illetékesség szempontjából Székesfehérvár Városgondnokságához tartoznak a megyeszékhely vízfolyásai. Ehhez a Fejér Megyei Kormányhivatalnál annyit tettek hozzá, hogy az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékes.

Bozai Istvántól, a városgondokság ügyvezetőjétől megtudtuk: a bejelentés február 9-én 13:56 perckor érkezett hozzájuk, miszerint a gugásvölgyi záportározó Marhacsapás utcai részén szennyvíz folyik a tározóba. (Az ügyben, mint ügyvezető, szakmérnök kollégájától kapott tájékoztatást.) Szakemberük 14:10-kor már a helyszínen volt, és egyértelműen megállapította, hogy az Aszalvölgyi út felőli zárt csapadékcsatornán jön a szennyezés, így a záportározó zsilipjét azonnal lezárták, hogy a szennyezés ne tudjon a tározótérből távozni.

Elvégezték a szennyezés pontos helyszínének behatárolását, s eközben telefonos bejelentést tettek a polgármesteri hivatal szakirodájánál, a vízügyi hatóságnál és a vízügyi igazgatóságnál a szennyezésről. Megállapították, hogy a tározóba fehér színű, enyhén olajos szagú szuszpenziós szennyvíz került. A szennyezés azonosítása végett a bejelentést követő egy órán belül akkreditált vízmintát vetettek, melyet ugyancsak akkreditált labor elemzett. A laboreredmények tudatában február 10-én a vízügyi hatóság az ipari üzemek vizsgálatakor egyértelműen bizonyítható nyomokat talált a szennyezésre.

A szennyező február 11-én elkezdte a kárelhárítást. A gugásvölgyi záportározóból 25 köbméter szennyvizet szippantottak ki, melyet kezelésre el is szállítottak. Ezzel a környezet közvetlen szennyezése megszűnt!

– A Varga-csatorna esetében telefonos bejelentést kaptunk – mondta el Bozai István. – A szennyezés kivizsgálását és a mentesítést azonnal megkezdtük, mely alapján a beazonosítás most is folyamatban van. Itt is, mint minden hasonló esetben, akkreditált mintavételt és vizsgálatot végeztettünk, illetve megtettük a szükséges bejelentéseket a szennyezésről.

A csatornánál történt szennyezés pontos behatárolását nagyban nehezíti, hogy a szennyezés szerencsére kismértékű volt, és nem okozott kiugró értéket a laborvizsgálatok alapján – tette hozzá a városgondnokság ügyvezetője.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a gugásvölgyi záportározóban észlelt szennyezéssel kapcsolatban kaptunk tájékoztatást.

– Az egyik közeli ipari üzemből meghibásodás miatt került a szennyezett víz a csapadékvíz-elvezető rendszerbe, majd azon keresztül a záportározóba. A szennyezés felszámolását célzó kárelhárítás folyamatban van. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálja a szennyezés körülményeit, és a vizsgálat eredménye alapján megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket – mondta el lapunknak Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, szóvivő.