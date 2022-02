„Van egy park, liget, amit Babák kertjének hívnak évtizedek óta. Sajnos a korábbi években sem sikerült nagyobb szépítési munkákat végrehajtani a parkban, de sok fa, rózsás liget, kisebb játszótér, és bőséges füves terület volt található itt, kellemesen lehetett pihenni a padokon, a gyerekek és szüleik szívesen jártak ide” – írta nemrégiben egy olvasónk a velencei Babák rózsakertje kapcsán. Ahogy ő is tapasztalhatja, s írja is levelében, „jelenleg teljesen feltúrták a területet, rengeteg murva, ásott földmunka szeli át a parkot, állítólag zöldítik a területet”. Mégis aggódik: „Teljesen át fogják szelni a térköves utak a parkot, tönkretéve a zöld területet.”

Babák kertje látványterv

Folynak a munkálatok a Babák kertjében Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Megkérdeztük Gerhard Ákos polgármestert a tervekről, aki látványtervet küldött és egy korábbi, az önkormányzati lapnak adott interjúját javasolta alapként. Ebben az áll, a „Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése” projektet már 2017- ben megpályázta az önkormányzat korábbi vezetése, melyet el is nyertek 2019 tavaszán. Erről a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt számos alkalommal akkor. A projektre meghatározott összeget nyertek, ezután kérhették be az ajánlattételeket a kivitelezőktől. A polgármesteri válasz szerint a kész tervekre adott árajánlatok azonban drágábbak voltak, mint az elkölthető összeg, az új városvezetés ezért döntött: ebben a formában nem valósítja meg a terveket. Az aláírt szerződés miatt azonban már nem lehetett kifarolni a történetből, így változtattak a műszaki tartalmon, új ajánlatokat kértek be, úgy, hogy közben már közeledett a kivitelezés határideje: 2021. május 31.

Hősök parkja látványterv

Hősök parkja Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Mindemellett az új testület érvénytelenítette a korábbi lebonyolító céggel kötött szerződést, és ismét változtattak a terveken, egészen addig, hogy harmadik nekifutásra sikerült is érvényes közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ekkor már 100 millió forinttal olcsóbb ajánlatot kaptak – nyilvánvalóan egy ennyivel olcsóbbra módosított kiviteli terv megvalósítására. Azaz az új Zöld város projekt nettó 198 millió 766 ezer forint összegű ajánlat elfogadásával valósulhat meg. A polgármester lapunknak küldött tájékoztatása szerint ez az alábbi tervek megvalósítását tartalmazza: a Hősök parkjában bontási munkákat és tereprendezést követően kerti utak, térkő és öntött gumiburkolat kialakítását, játszótéri és fitneszeszközök, továbbá utcabútorok telepítéséhez kapcsolódó előkészületi munkákat, díszítő növényzet és ivókút telepítését, valamint a faállomány felmérését, favédelmi munkálatokat, öntözőrendszer kialakítását, a buszmegállóban leszállóhely kialakítását.

Mindemellett, szükség esetén közműegyeztetések lefolytatását, elektromos munkákat, a parkon belül közvilágítás építését, útépítést és forgalomtechnikai munkákat. A Babák kertjében hasonló munkálatokat ígérnek. A két téren várhatóan lesznek pihenőpadok, kerékpártámaszok, hulladékgyűjtők, piknikgarnitúra, ivókút, infotáblák, okospad, buszváró felépítmény, játszótéri és fitneszeszközök. A pályázat lehetőséget biztosít a parkosítás mellett kamerarendszer kialakítására is. Azt még az előző városvezetés intézte, az akkor beszerzett kamerák állítólag már a helyükön vannak, de nem üzemelnek. Sőt, mint megtudtuk, az is lehet, hogy áthelyezik őket máshová. A tervek szerint 2022. május végére készülhetnek el a Zöld város projekttel Velencén.