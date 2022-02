Az esetre akkor egy olvasónk hívta fel a figyelmünket, majd cikkünk után néhány nappal az illetékes Vertikál Zrt. el is takarította a szemetet az érintett területről. Múlt szombat hajnalban azonban a szeméttelepen található kommunális hulladék kigyulladt. Ugyanazon olvasónktól megtudtuk, hogy a közelmúltban már számos alkalommal volt példa hasonló tűzesetre a telepen.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a hulladék megközelítőleg száz négyzetméteren gyulladt ki, a lángok magassága pedig elérte az öt métert.

– A lángok terjedését a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók akadályozták meg. Az öt méter magas szemétrakatot erőgépek bontották meg, és a tűzoltók vízzel áztatva oltották el az izzó részeket. A folyamatos oltóvíz­ellátást a székesfehérvári és a siófoki vízszállító biztosította. A tűz oltása az utómunkálatokkal együtt több mint hat órán át tartott – írja a katasztrófavédelem internetes oldala. Megkerestük a sajtószóvivőt, Szabó-Bisztricz Anettet is, hogy megkérdezzük, volt-e korábban már példa arra, hogy a szeméttelep kigyulladt. Válaszában elmondta, hogy a tavalyi év során háromszor is lángra kapott az ott található szemét. Ennek okai különbözőek voltak, a zöld hulladékok esetében gyakori, hogy a különböző erjedési folyamatok miatt maguktól meggyulladnak, de a melegebb, szárazabb napok és a szélfúvások is ide sorolhatók.

Felvettük a kapcsolatot a Vertikál Zrt.-vel is, akik azt mondták, igyekeznek minél előbb utánanézni és részletesebb információkkal szolgálni a telephelyükön történt tűzesetről, így amennyiben tőlük is választ kapunk, azt közölni fogjuk.