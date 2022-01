Fejér megyében Székesfehérváron, a királysori inkubátorházban található az országos, sőt határon túli magyarlakta településeken is aktív Mathias Corvinus Collegium régiós központja.

Nézzük, mi történt a nyílt napon! A budapesti, az MCC Tas vezér utcai központjában lezajlott esemény Wittmann Zsolt programigazgató megnyitója után Bartusz Dobosi László, az MCC Középiskolás programjának vezető oktatójának stuDYING – Halálos találkozás az érettségi dementorokkal című előadásával, majd egy kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott.

Az előadás az érettségi körüli mítoszokról „mesélt”, a beszélgetés pedig a felvételiző diákok előtt álló kihívásokat, a felsőoktatás változásait tárgyalta meg. Szöőr Ádám moderátor vendégei Stumpf Kata, a Konnekt Egyesület társalapítója, Setényi János oktatáskutató, Hal Melinda pszichológus és Poros Gergely korábbi MCC-s diák voltak.

Délután tizenkét párhuzamosan futó foglalkozás közül választhattak a résztvevők. Mivel minden előadás három különböző idősávban zajlott, illetve ismétlődött, így az érdeklődők is könnyebben válogathattak. Szűcs Dóra a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségeiről, kihívásairól beszélt, Danóczy Blanka az önkéntességről, Zsidi Zsófia pedig a sikeres pályaválasztás zálogáról, ami nem más, mint az önismeret! Az érdeklődők meghallgathatták Pethő Judit Mindent a Felviről – Ismerkedés az E-felvételi rendszerrel című bemutatóját is. Ezenfelül jelenlegi és volt MCC-s diákok is megosztották tapasztalataikat a nyílt nap közönségével.