Miután a Díszteremben összegyűltek, az Aranybulla átadását megörökítő secco alatt, végighallgatták a Helyőrségi Zenekar által eljátszott Fehérvár fanfárt és Himnuszt, Cser-Palkovics András polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. A polgármester felidézte az augusztus 20-án, a Szent István téren tartott Ünnepi Közgyűlések hangulatát és így fogalmazott: – Minden, amire akkor emlékezünk, az ehhez a városhoz kötődik. Ez joggal és okkal tölt el bennünket büszkeséggel. Így van ez most is, amikor arra a korszakra emlékezünk, ami Székesfehérvár történelmében meghatározó, de a magyar nemzet történelmében is a meghatározó események vonatkozásában Székesfehérvárra fókuszál. Cser-Palkovics András kiemelte, a Díszterem falán lévő, az Aranybulla egyik legfontosabb, Székesfehérvárra vonatkozó passzusa is ugyan 800 éves, de mégis itt van és hat ránk.

A megnyitón ünnepi beszédet mondott Varga Judit igazságügyi miniszter, aki hangsúlyozta, 800 évvel ezelőtt is itt voltak és 800 évvel később is itt vagyunk mi, magyarok. A miniszter kiemelte, amióta világ a világ, minden történelmi korszaknak megvoltak a maga kihívásai, a maga válságai, és ezekre rendre megszülettek és megszülettek az adott kor válaszai. – Van úgy, hogy a válasz nem lesz sikeres és csak újabb problémát idéz elő, és persze van, amikor olyan önmagán túlmutató megoldás születik, amely hozzájárul egy-egy nemzet alkotmányos fejlődéséhez, identitása tovább mélyítéséhez. Ilyen önmagán és korszakán túlmutató válasz volt a kereken 800 évvel ezelőtt, az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott Aranybulla.

Szabados György történész, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont munkatársa az Aranybulla kiadásáról tartott rövid előadást, melyben többek között elmondta: – Az Aranybulla az első királyi határozat Magyarországon, amit oklevél formájában adtak ki, mégsem megjelenési formájáról, hanem megpecsételési formájáról híresült el.

Az esemény zárásaként pedig a Vörösmarty Színház társulatának és az Alba Regi Szimfonikus zenekar tagjai adták elő a Matuz János, a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ művészeti intendánsa által írt ünnepi műsort.