Hosszú idő után tartott lakossági fórumot Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő, jelen volt Cser-Palkovics András polgármester, Kovács Zsolt rendőr ezredes, városi rendőrkapitány, Bozai István városgondnok, Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője és Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője is. A fórum témái közül a legtöbbeket érintő kérdés a közösségi közlekedés, a kerékpárút, valamint a kisfaludi távközlési szolgáltató változása volt.

A településen áthaladó kerékpárút a Budapest–Balaton-kerékpárút átadásával már csak egy biciklizésre alkalmas felület lesz. Ugyanakkor Nagy Zsolt elmondta, a Nagyszombati utca és Kisfalud közötti szakasz a későbbiekben is kerékpárútként működik majd, ahová a multifunkciós csarnok és az Aranybulla-emlékmű is csatlakozni fog. Többen elmondták, hogy ez a rész sem használható, amivel kapcsolatban a Közlekedési Iroda vezetője kiemelte, a kivitelező dolgozik, az átalakítások miatt áll fent ez a helyzet.

Sokakat érint a közösségi közlekedés, amivel kapcsolatban Cser-Palkovics András elmondta, a hálózatfejlesztés tervezete hamarosan elkészül. A jelzések szerint a kisfaludiak egy része szeretné, ha megmaradna a jelenlegi 22-es számú járat, mások pedig örülnének a nyáron bevezetett, majd visszavont menetrendben szereplő, a városrészt érintő buszoknak.

A polgármester kiemelte, a 22-es járat megmarad, és a tervek szerint beépítenek egy újabb járatot, ami Kisfalud mellett a Szent György kórházat, a vasútállomást és a Sóstói Ipari Parkot is érinti majd. Emellett pedig késő esti buszjáratot is terveznek, ami Kisfalud városrész felé is közlekedni fog.

A lakosságot tájékoztatták arról, hogy új távközlési szolgáltató partner jelenik meg Kisfaludon, március közepétől lesz elérhető. A hét második felében hálózatfejlesztést végeznek, ami miatt 8 és 16 óra között a városrészben akadozhat vagy szünetelhet a szolgáltatás.