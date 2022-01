Egyedi terveket kellett készíteni a csomópont kialakításához, nem automatikusan alkalmazták a közlekedési „sémákat”, mondta el Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a rövid, jelképes útátadás alkalmával. Mire kész lett, egyszerűen elkezdték használni a szemre valóban kicsit bonyolultnak tűnő csatlakozásokat, így egyértelmű mindenkinek a le- és felhajtás. Az 1-es számú főút az autópályák megépítése előtt az egyetlen főút volt e szakaszon Bécs és Budapest között, s ma is sokan használják. A Háromrózsa nevű kis településrész Mányhoz tartozik, a vele szemben álló ház az út másik oldalán Etyek közigazgatási területét képezi. Az 1-es főúttal párhuzamosan pedig Bicskéről kivezetett egy aszfaltos út, amelyet jellemzően mezőgazdasági gépek használtak, illetve innen lehetett közvetetten Etyek felé térülni. A csomópont tervezésekor körforgalmat szándékoztak itt, az 1-es csatlakozásánál kialakítani, de másként döntöttek, s egy kis elkerülést iktattak be helyette, körforgalom pedig beljebb, Botpusztánál készült. A bruttó 327 millió forintos beruházás építtetője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., kivitelezője a Duna Aszfalt Zrt. volt.

Tessely Zoltán képviselő utalt rá, hogy bicskei polgármestersége idején, 2010 előtt, az előző kormányzat alatt a világválságra és a megszorításokra hivatkozva álltak az útépítések ebben a térségben (is), most azonban Magyarország „előre halad, s nem hátra”. A pandémia és a világot sújtó energiaválság ellenére országos közútépítő program folyik, amelynek része az 1-es út – 8101-es, 8108-as alsóbbrendű utak – csomópontjának kialakítása. Bálint Istvánné bicskei és Zólyomi Tamás etyeki polgármesterek a turizmus és a biztonságos közlekedés kapcsolatát hangsúlyozták az átadón, Ugron Zoltán mányi polgármester hozzáfűzte, hogy a község belterületi útjai is megújultak. A Pannónia szíve program során a térségben tízmilliárd forint értékben épült mintegy 66 kilométernyi út, a Magyar falu program és a Kiemelt társadalmi igények elnevezésű program nemzeti forrásaiból s részben EU-s pályázatokból.

Bonyolultnak tűnhet, de megtanulható a használat

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A „szabványos T csomópont” műszaki tartalmát Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója foglalta össze röviden. Forgalomelterelő szigetek épültek, a közúti aluljárót felújították, a vízelvezetést tárolóárokkal megoldották. Az 1-es főúttal párhuzamos mezőgazdasági célú út egy szakasza szintén megújult, illetve kerékpárúttá építették át, 88 közlekedési táblát helyeztek ki az eligazító felfestésekkel együtt. A munkálatok gyors ütemben zajlottak, a tavaly szeptemberi munkaterületi átadást követően tegnap megtörtént a műszaki átadás.